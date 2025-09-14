Papa Leone XIV compie 70 anni, gli auguri del mondo per il compleanno di Robert Francis Prevost

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Robert Francis Prevost, vero nome di Papa Leone XIV, festeggia i 70 anni, il primo compleanno da Pontefice. In piazza San Pietro auguri e disegni dei bambini del Bambino Gesù, mentre Mattarella, Meloni e Tajani hanno inviato messaggi ufficiali. Nato a Chicago nel 1955, missionario in Perù, vescovo e poi cardinale, è stato eletto Papa nel 2025, primo nordamericano sul soglio di Pietro.

Il compleanno di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV, nato a Chicago nel 1955 come Robert Francis Prevost, compie oggi 70 anni, il primo genetliaco da Pontefice dopo l’elezione dello scorso 8 maggio.

In piazza San Pietro, gre mita per l’Angelus, i fedeli hanno esposto striscioni, bandiere e palloncini, accogliendo il Papa con un boato. Dai reparti del Bambino Gesù sono arrivati i disegni dei piccoli pazienti, che hanno voluto rappresentarlo tra colombe e bandiere della pace.

ANSA Un gruppo di credenti in piazza San Pietro con uno striscione per festeggiare il compleanno di Papa Leone XIV

Al termine della preghiera, Leone XIV ha ringraziato “il Signore, i miei genitori e quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera”, salutando i presenti con il suo tono diretto e semplice.

Gli auguri istituzionali

Numerosi i messaggi ufficiali arrivati in Vaticano. Tra i più significativi quello del presidente Sergio Mattarella, che ha richiamato “la centralità” dei diritti umani e i continui appelli del Papa per il dialogo e la pace.

La premier Giorgia Meloni ha parlato dei suoi insegnamenti come di una “guida certa e solida in tempi estremamente complessi”.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito Leone XIV “una luce, un faro”, mentre dai social sono arrivati gli auguri di diversi presidenti di Regione, tra cui Francesco Rocca e Luca Zaia. Anche la Conferenza episcopale italiana e la diocesi di Roma hanno condiviso un pensiero per l’occasione, sottolineando la comune preghiera per la pace.

Chi è Robert Francis Prevost

Agostiniano, con alle spalle una lunga esperienza missionaria in Perù, Robert Francis Prevost ha trascorso oltre vent’anni in America Latina lavorando nelle periferie più povere.

Successivamente è stato nominato vescovo di Chiclayo, quindi chiamato in Vaticano da Papa Francesco nel 2020 come prefetto del Dicastero per i Vescovi. Creato cardinale nel 2023, è stato eletto Pontefice con il nome di Leone XIV l’8 maggio 2025, diventando il primo Papa nordamericano.

In questi mesi ha più volte rilanciato il tema della pace, proponendo il Vaticano come sede di mediazione, e sta preparando la sua prima esortazione apostolica dedicata ai poveri. Per il 2026 è attesa anche la sua prima enciclica.