Papa Leone XIV lascia il Gemelli, dimesso dall'ospedale oggi dopo l'operazione per il tumore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Papa Leone XIV è stato dimesso dall’ospedale, attorno alle 15.30 di oggi, sabato 17 ottobre, ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma per tornare in Vaticano La decisione era arrivata in mattinata, con il via libera dei medici dopo l’operazione per l’asportazione di un nodulo al polmone, è stato giudicato dai medici “idoneo alla dimissione”. Prevost domani reciterà l’Angelus da San Pietro.

Papa Leone XIV dimesso dall’ospedale

Papa Leone XIV ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma, dove nei giorni scorsi è stato operato per rimuovere un nodulo al polmone.

Il pontefice è stato giudicato dai medici “idoneo alla dimissione” e attorno alle 15.30 di oggi, sabato 17 ottobre, ha lasciato l’ospedale per tornare in Vaticano.

ANSA

Il Pontefice è uscito a piedi dall’ospedale, accompagnato dai medici, ha salutato la folla di fedeli in attesa e si è soffermato con alcuni di loro prima di salire in macchina. Lo riporta Ansa.

A dare annuncio delle dimissioni questa mattina la sala stampa vaticana, che ha diffuso l’ultimo bollettino medico sulle condizioni di Prevost.

Domenica reciterà l’Angelus

Prima di lasciare l’ospedale per tornare in Vaticano, il Papa ha celebrato alle 12 una messa nella sala del decimo piano del Gemelli che in questi giorni è stata adibita a cappella.

“Domani reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell’appartamento pontificio”, precisa in una nota la sala stampa vaticana.

Le prime immagini del Papa dopo l’operazione

Ieri sono state diffuse le prime immagini di Papa Leone XIV a tre giorni dall’intervento per l’asportazione di un adenocarcinoma polmonare.

La sala stampa della Santa Sede ha pubblicato alcune foto che ritraggono il pontefice durante il ricovero, mentre celebra la messa nella sala dell’ospedale adibita a cappella.

Alla liturgia erano presenti il personale medico e infermieristico dell’ospedale e alcuni gendarmi del Vaticano.

Nell’omelia, Leone “ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui”.

Gli auguri di Mattarella

Poco dopo le dimissioni, al Papa è arrivato il messaggio di auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “A nome dell’intera Italia e mio personale”, il capo dello Stato ha rinnovato a Prevost “il più caloroso augurio di una serena convalescenza per un suo pronto e completo ristabilimento”.

“In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi”, ha aggiunto Mattarella.

“Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche che, grate per le cure del personale medico-sanitario che la assiste, trovano altresì rassicurazione nell’esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà”.