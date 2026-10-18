Papa Leone XIV dimesso, dalla macchia scoperta per caso al recupero dopo l'operazione: parla il chirurgo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una piccola macchia individuata per caso durante alcuni esami di routine all’addome, l’intervento chirurgico e un recupero post-operatorio che procede secondo le attese. Papa Leone XIV ha lasciato il Policlinico Gemelli dopo l’operazione al polmone destro per l’asportazione di un adenocarcinoma polmonare. A svelare i dettagli del ricovero del Pontefice è il professor Stefano Margaritora, ordinario di Chirurgia toracica all’Università Cattolica e responsabile dell’équipe che ha operato il Pontefice il 13 ottobre, in un’intervista rilasciata ai media vaticani.

Le condizioni di Papa Leone XIV dopo l’operazione

Il tumore è stato individuato durante esami radiologici dell’addome, che avevano permesso di visualizzare anche le basi polmonari. “Se questa piccola macchia fosse stata un pochino più alta, non sarebbe stata vista”, ha spiegato il chirurgo.

Al momento delle dimissioni, le condizioni cliniche di Papa Leone VIV erano “assolutamente soddisfacenti”. Gli esami del sangue erano nella norma, la funzionalità cardiaca regolare e la riespansione del polmone seguiva i tempi previsti.

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Il chirurgo: “Un intervento di routine”

Margaritora, intervistato da Vatican News, ha sottolineato che Leone XIV non presentava sintomi respiratori prima della scoperta della malattia. Un elemento che riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione, soprattutto per le persone più esposte al rischio. Il tumore al polmone, infatti, può rimanere a lungo silenzioso: per questo, secondo il chirurgo, sarebbe importante estendere i controlli preventivi anche a questa patologia.

L’operazione, eseguita il 13 ottobre, ha comportato l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro.

Margaritora ha escluso la necessità di descrivere l’intervento come particolarmente complesso: “Sarei disonesto a dire che era molto complicata per fare gesta eroiche”. In presenza di un tumore di determinate dimensioni, ha spiegato, la procedura prevede infatti la rimozione del lobo interessato. L’intervento si è concluso senza complicazioni, con piena soddisfazione dell’équipe medica per l’esito e per il successivo decorso clinico.

Papa Leone XIV, un paziente modello

A favorire il recupero è stata anche la collaborazione del Pontefice, che ha seguito le indicazioni dei medici sul piano alimentare e fisioterapico, impegnandosi a recuperare rapidamente. “Papa Leone è stato un paziente ideale“, ha raccontato il chirurgo a Vatican News, descrivendolo come una persona serena, sorridente e poco incline a lamentarsi nonostante il dolore. Il medico ha ricordato anche un episodio avvenuto nella seconda giornata dopo l’operazione, quando il Papa si era messo a sistemare le sedie nella cappella, nonostante il personale gli avesse detto che avrebbe provveduto. “Aver operato un Papa è stata una emozione intima che non riesco neanche a descrivere. Ovviamente, hai di fronte un uomo, perché il Papa alla fine è un uomo, ma sai benissimo che non è una persona normale. Papa Leone ha un tale carisma che considerarlo persona normale in ogni caso non sarebbe possibile”, ha spiegato il chirurgo.

La convalescenza e il viaggio in America Latina

Per una ripresa fisica completa, secondo Margaritora, sono necessarie circa due settimane. Considerato il tempo già trascorso dall’intervento, il Papa Leone XIV potrebbe recuperare pienamente nell’arco di una decina di giorni.

Le prospettive sono quindi positive anche in vista del viaggio apostolico in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre. “Direi che non ci sono motivi clinici per cui questo viaggio non venga fatto”, ha affermato il chirurgo, riferendosi anche agli spostamenti aerei previsti. Margaritora ha infine ringraziato l’intera squadra del Gemelli, ricordando il contributo di infermieri, tecnici, fisioterapisti e di tutte le figure sanitarie coinvolte nell’assistenza al Papa.