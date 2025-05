Papa Leone XIV e le posizioni politiche su aborto, migranti e diritti Lgbt: le differenze con Francesco

Papa Leone XIV è progressista o conservatore? Analisti e commentatori fanno a gara nel tirare Robert Francis Prevost per la veste talare al fine di arruolarlo idealmente nelle proprie consorterie. Prevost, fin da quando era cardinale ed anche prima, ha espresso le sue posizioni in merito a una serie di temi cruciali, come aborto, migranti, diritti Lgbt e molti altri.

Progressista o conservatore

Il primo concetto che va chiarito è che un Papa non può essere né progressista né conservatore. Si tratta di categorie temporali che riguardano il dibattito politico laico e non l’agire del Vicario di Cristo.

Papa Francesco, ad esempio, venne considerato progressista per gli appelli ad accogliere i migranti, per l’ambientalismo e per la compassione mostrata per gli omosessuali.

Fonte foto: ANSA

Papa Leone XIV

Allo stesso tempo, però, venne accusato di essere conservatore: diede dei “sicari” ai medici che praticano l’aborto e si lamentò dell’eccesso di “frociaggine” fra i giovani seminaristi.

Allo stesso modo, non ha senso ritenere Papa Leone XIV di destra o di sinistra. Ma vale la pena conoscere il suo pensiero politico.

Papa Leone XIV e il lavoro

Il nome pontificale di Papa Leone XIV si rifà a quel Leone XIII autore dell’enciclica “Rerum Novarum“, scritta in difesa dei lavoratori.

Durante il primo incontro non liturgico dopo il Conclave, il Papa ha spiegato ai cardinali la scelta del nome Leone XIV e la continuità col predecessore.

Come Leone XIII dovette rispondere alla rivoluzione industriale con l’enciclica Rerum Novarum, la Chiesa deve oggi affrontare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale:

“E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.

Aborto

Leone XIV è fortemente contrario all’aborto, avendo in passato espresso posizioni esplicite pro-life: ha retwittato post anti-abortisti e citazioni di Madre Teresa contro l’interruzione volontaria di gravidanza (“Se accettiamo che una madre possa uccidere il proprio figlio, come possiamo dire agli altri che non si uccide”).

Nel gennaio 2017 ritwittò un articolo con le parole del cardinale Timothy Dolan: “L’aborto mina i diritti umani di tutti”.

Economia

Robert Francis Prevost è critico verso la finanza speculativa ed è solidale con i poveri. Avendo vissuto in Perù fra povere comunità, sostiene la necessità di dare voce agli emarginati e agli sfollati.

Sacerdozio femminile

Il Papa apre alle donne nei ruoli amministrativi e dirigenziali della Chiesa, ma non fa alcuna concessione sul sacerdozio femminile.

Ambiente

Prevost ha denunciato il “dominio tirannico” sulla natura e propone una relazione di reciprocità con l’ambiente. Invita la Chiesa ad agire concretamente e con urgenza contro la distruzione del pianeta. Approva iniziative ecologiche come pannelli solari e veicoli elettrici, anche in Vaticano.

Migranti

Robert Francis Prevost è a favore dell’accoglienza. Ha criticato pubblicamente la linea dura di Donald Trump e J.D. Vance sui migranti, difendendo un approccio cristiano inclusivo e non selettivo. Durante la sua missione, si è speso senza risparmiarsi fra i migranti venezuelani in Perù. Cita il Vangelo per contestare l’ordo amoris usato per giustificare le deportazioni negli Usa.

Lgbt

Prevost criticò lo “stile di vita omosessuale” e le “famiglie alternative”, ritenendole in contrasto con il Vangelo. Ha appoggiato il documento “Fiducia supplicans”, che consente benedizioni pastorali alle persone omosessuali, ma non alle unioni in quanto tali. In pratica, mostra amore caritatevole per le persone Lgbt, ma non per le loro unioni.

Leone XIV e Francesco

Di seguito, una comparazione fra le posizioni di Papa Leone XIV e quelle di Papa Francesco:

Tema Francesco Leone XIV Nota sintetica Diritti Lgbt Apertura pastorale: benedizione alle persone, ma non alle unioni. Cauto. Ha appoggiato Fiducia supplicans, ma mantiene una linea dottrinale tradizionale. Convergenza sull’approccio pastorale. Migranti Difesa dell’accoglienza e condanna delle politiche discriminatorie. Molto attivo: critica a Trump/Vance, richiami evangelici, sostegno ai migranti in Perù. Totale continuità. Ruolo delle donne nella Chiesa Apertura a ruoli decisionali, ma no a sacerdozio. Idem: più donne nei dicasteri, ma contrario all’ordinazione. Allineati. Ambiente Forte impegno ecologista; denuncia del cambiamento climatico antropico. Conferma piena: parla di “reciprocità con la natura”, appoggia iniziative ecologiche. Piena continuità. Economia e povertà Critica alla finanza speculativa; denuncia del debito e della povertà strutturale. Scelte di vita coerenti con questa linea; inviti a dare voce agli ultimi. Molto simili. Aborto Nettamente contrario, ma raramente al centro del suo magistero. Esplicitamente pro-life, con vari interventi pubblici e post social. Più esplicito e marcato. Tono e stile Pastoralità inclusiva, toni di apertura anche nel dissenso. Più prudente e con accenti conservatori su temi etici e morali. Più prudente, meno “popolare”.