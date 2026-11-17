Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul volo di ritorno dal Perù, Papa Leone XIV ha ammesso di non essere “al 100%” dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al polmone. Il Pontefice ha anche risposto a chi gli domandava se, come i suoi predecessori, avesse firmato una lettera di rinuncia sub conditione nell’ipotesi di un suo eventuale coma: “Per adesso non ne vedo la necessità”.

Come sta Papa Leone XIV

Sul volo di ritorno da Lima a Roma, Papa Leone XIV ha espresso tutto il suo entusiasmo per il sesto viaggio apostolico appena concluso, durante il quale ha visitato l’Uruguay, l’Argentina e il Perù: “Credo sia stato un viaggio meraviglioso, sotto molti aspetti”, ha detto in alcune dichiarazioni riportate da Vatican News.

Il Pontefice ha poi risposto alle domande dei cronisti. Sul suo stato di salute e la resistenza mostrata in questi giorni ha detto: “Gli altri si sorprendono di me, io voglio dire grazie a Dio. Il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine. Con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera, con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. La resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”.

Le parole di Papa Leone XIV sul tumore

A proposito della scoperta del tumore, Leone XIV ha detto: “La prima notizia è stata una sorpresa. Non c’era alcun sintomo, mi sentivo bene”.

Poi è arrivato l’intervento: “Grazie a Dio tutto è andato molto bene. Nella parte del polmone che hanno rimosso, il tumore era totalmente contenuto. Si è limitato lì e non c’è bisogno di un altro trattamento. Per precauzione, con controlli annuali, bisognerà essere attenti”. A tal proposito, il Pontefice ha anche lanciato un appello: “Bisogna fare i controlli, la prevenzione è molto importante, cercare di curare sé stessi nel senso della salute”.

Papa Leone XIV non ha firmato la lettera di rinuncia

Nel volo dal Perù all’Italia, Papa Leone XIV ha anche reso noto di non aver firmato alcuna lettera di rinuncia: “Per adesso non ne vedo necessità, grazie a Dio”.

Il Pontefice ha spiegato: “Il Diritto canonico ha già diversi punti che interessano questo tema. È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso, ma per adesso non ne vedo il bisogno”.

In merito alla possibilità di riconsiderare le priorità dopo l’intervento subito e il lungo viaggio, Papa Leone XIV ha detto: “Non sento il bisogno di cambiare ritmo al momento. Le cose continueranno così come le abbiamo fatte finora”.