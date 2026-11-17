Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Papa Leone XIV è stato colpito al volto da un rosario lanciato da un fedele durante il suo ultimo giro sulla Papamobile a Lima, in Perù. L’episodio è avvenuto lunedì 16 novembre 2026, mentre il Pontefice attraversava la folla radunata nella spianata di Las Palmas, prima della Messa conclusiva del viaggio apostolico. L’oggetto ha raggiunto il viso di Robert Francis Prevost nella zona dell’occhio destro. Il Papa ha reagito portandosi immediatamente una mano al volto, ma l’incidente non ha avuto conseguenze e non è stato necessario interrompere la cerimonia.

Papa Leone XIV colpito al volto da un rosario, il video

Il video dell’incidente è stato pubblicato da ANSA. Nelle immagini si vede Leone XIV salutare i fedeli dalla Papamobile, durante il passaggio nella base aerea di Las Palmas, nella capitale peruviana. Una persona tra la folla ha lanciato verso il Pontefice quello che, secondo le prime ricostruzioni, era un piccolo rosario. L’oggetto ha colpito il Papa vicino all’occhio destro, provocando una reazione immediata.

Le immagini mostrano Leone XIV mentre si china leggermente e si tocca il viso, dopo essere stato raggiunto dal rosario. Nonostante il contrattempo, il Pontefice ha continuato a salutare le persone lungo il percorso. Non sono state segnalate ferite o conseguenze fisiche.

Come sta Papa Leone XIV

Le condizioni del Pontefice non hanno destato preoccupazione dopo l’episodio. Papa Leone XIV ha proseguito normalmente il programma della giornata, partecipando alla celebrazione religiosa prevista prima della partenza dal Perù. Non è stato necessario alcun intervento medico e non sono state comunicate modifiche agli impegni ufficiali.

La Messa di congedo ha richiamato, secondo le stime diffuse dagli organizzatori, circa un milione e mezzo di fedeli. Durante l’omelia, il Papa ha ringraziato la popolazione peruviana per l’accoglienza ricevuta, ricordando il legame personale con il Paese nel quale aveva svolto per molti anni il proprio ministero religioso. La celebrazione ha segnato l’ultima tappa della visita in Perù, dopo gli incontri e gli appuntamenti svolti nei giorni precedenti.

Il precedente del rosario afferrato al volo

Non è la prima volta che Papa Leone XIV riceve oggetti lanciati dai fedeli durante gli spostamenti sulla Papamobile. Pochi giorni prima un episodio simile si era concluso senza alcun contatto con il volto del Pontefice. Una ragazza aveva lanciato il proprio rosario nella sua direzione, chiedendo implicitamente che venisse benedetto.

In quell’occasione Leone XIV era riuscito ad afferrarlo al volo, per poi benedirlo e restituirlo alla proprietaria. Il Papa ha ricevuto anche altri oggetti durante gli incontri pubblici, tra cui piccoli regali e simboli religiosi. Secondo Reuters, in diverse occasioni ha mostrato particolare prontezza nell’afferrare gli oggetti che gli vengono consegnati o lanciati dalla folla.

Il viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica

L’episodio si è verificato nella giornata conclusiva del viaggio apostolico di Leone XIV in America Latina, durato complessivamente dodici giorni. Il Pontefice ha visitato Uruguay, Argentina e Perù, incontrando autorità, comunità religiose e fedeli. Il Perù rappresenta un Paese particolarmente importante nella biografia di Papa Prevost, che vi ha trascorso circa vent’anni come missionario e vescovo.

Prima di diventare Pontefice, aveva infatti ricoperto diversi incarichi ecclesiastici nel Paese, tra cui quello di vescovo di Chiclayo. Nel corso della visita ha più volte ricordato il proprio rapporto con la popolazione locale. Dopo la celebrazione a Las Palmas, Leone XIV ha concluso gli appuntamenti in territorio peruviano prima del viaggio di ritorno a Roma.