Papa Leone XIV operato per un adenocarcinoma polmonare, dopo la rimozione del tumore "cammina e si alimenta"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Papa Leone XIV, operato al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare, ha già ripreso a camminare e ad alimentarsi. Lo rende noto il bollettino diffuso nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio, il giorno l’intervento per asportare il tumore maligno. Passi in avanti, dopo una “notte tranquilla” nella sua stanza al decimo piano dell’ospedale.

Papa Leone XIV, “notte tranquilla” dopo l’operazione

È passata tranquillamente la notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri 13 ottobre al Policlinico Gemelli di Roma. Lo fa sapere la sala stampa vaticana.

Nel pomeriggio di ieri il pontefice è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare, che si è rivelato essere un adenocarcinoma polmonare, un tumore maligno al polmone.

ANSA

Prevost resta ricoverato nella sua stanza al decimo piano dell’ospedale, ulteriori informazioni sulle sue condizioni saranno fornite nel corso della giornata.

Leone XIV “cammina e si alimenta, umore buono”

Il bollettino medico diffuso nel pomeriggio dal Vaticano ha aggiunto che “questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l’intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare: i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito”.

Inoltre, “ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso procede secondo quanto previsto”.

Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano, ha confermato ai giornalisti che “il Papa sta bene, l’umore è buono“.

Quando potrebbe essere dimesso

Bruni ha aggiunto che il ricovero durerà “una settimana“, tempo già preventivato prima dell’operazione.

Dovrebbe essere dimesso quindi martedì 20 ottobre (al massimo mercoledì 21), anche perché tutti gli impegni del Pontefice erano già stati annullati fino a quel giorno.

Nel mirino resta il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre: un tour de force di 12 giorni tra Uruguay, Argentina e il suo Perù.

Bruni ha riferito che “l’intenzione del Papa, il suo desiderio, è quello di andare. Abbiamo sentito le sue parole”. Ovviamente, la decisione dipenderà da come andrà il post operatorio.

L’intervento chirurgico per la rimozione del tumore

Nella serata di ieri il Vaticano ha fatto sapere che l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il Papa “si è concluso positivamente”.

Prevost è stato in sala operatoria per 3 ore, per una durata effettiva dell’intervento di circa 90 minuti.

Secondo quanto riportato dal bollettino medico del Gemelli, a Papa Leone XIV “è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita”.

L’equipe chirurgica era composta da sette medici e guidata dal professor Stefano Margaritora, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica dell’ospedale romano.

Operato per un adenocarcinoma polmonare

Papa Leone XIV è stato operato per un nodulo polmonare scoperto durante un controllo nei giorni scorsi, che si è rivelato essere un tumore maligno al polmone, ancora circoscritto e alla stadio iniziale.

I medici del Gemelli hanno riferito che l’esame istologico effettuato dopo l’intervento ha “confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”.

L’adenocarcinoma polmonare è una delle forme più frequenti di tumore ai polmoni, tra i più comuni in Italia.

Prevost resterà ricoverato al Gemelli per diversi giorni, il decorso post operatorio previsto è di circa una settimana.

Per il momento il Vaticano ha annullato tutti gli impegni del pontefice fino a martedì 20 ottobre.

Il fratello di Prevost: “Si sentiva bene”

“Ho ricevuto un messaggio dal suo braccio destro: era uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore”.

Lo ha detto all’emittente americana NewsMax il fratello del Papa, Louis Prevost.

“Siamo chiari, ciò che hanno trovato è cattivo” ma è stato “rimosso completamente”, ha aggiunto.