Papa Leone XIV parte per la storica missione in America Latina, ma prima invia un messaggio a Mattarella

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Venerdì 6 novembre Papa Leone XIV è decollato da Fiumicino per raggiungere il Sud America. Per il Pontefice si tratta di una missione storica, che attraverserà 14 località di 3 Paesi diversi in 12 giorni. Prima tappa è l’Uruguay, con atterraggio previsto nella capitale Montevideo, per poi spostarsi in Argentina e Perù. Il viaggio inizia con un messaggio rivolto al Presidente Sergio Mattarella.

Il messaggio a Sergio Mattarella

Alle ore 7:05 di venerdì 6 novembre l’aereo del Papa è decollato da Fiumicino con destinazione Montevideo, in Uruguay. Prima di iniziare il suo viaggio, Leone XIV ha inviato un telegramma al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, cui rivolge “un cordiale saluto” e “fervide preghiere per il bene e la prosperità dell’intera nazione italiana”.

“Nel momento in cui mi accingo a compiere il Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, – si legge nel messaggio – affido i desideri di pace e fraternità di quelle popolazioni all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi che hanno annunciato loro il Vangelo della carità”.

ANSA

Si tratta di una tradizione diplomatica. Il protocollo vaticano prevede l’invio di un telegramma ufficiale di saluto al Presidente della Repubblica Italiana nel momento esatto del decollo da Roma ogni qualvolta il Pontefice lascia il territorio nazionale per un viaggio apostolico.

Il viaggio in Sud America di Leone XIV

Quello in Sud America rappresenta per Leone XIV il sesto viaggio apostolico dall’inizio del pontificato nel maggio 2025, il più lungo fino ad oggi. Una missione storica, a distanza di quasi 40 anni dalle visite nei paesi latini di San Giovanni Paolo II, nel 1987 e 1988. “Vi annuncio una grande gioia” è il motto scelto da Leone.

La missione di Leone inizia in Uruguay, con arrivo nella capitale Montevideo il 6 novembre. Il giorno successivo il Papa si trasferirà a Paysandù, per poi dirigersi nella città di Florida. Nella giornata di domenica 8 il volo verso Buenos Aires, capitale dell’Argentina, con seconda tappa a Cordoba. Il Perù sarà l’ultimo Paese in programma, con visite a Lima, Cusco e Callao.

Il Papa parte a un mese dal ricovero

Il viaggio apostolico inizia ad appena 23 giorni dall’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore maligno al polmone, che ha reso necessaria l’asportazione del lobo inferiore destro. Ma la convalescenza del Papa è andata bene e i medici del Gemelli di Roma hanno concesso il nulla osta.

“Sono felice di poter tornare nel continente nel quale ho vissuto tanti momenti della mia vita” ha scritto sui social Prevost, che durante l’intero viaggio sarà affiancato dal medico curante Luigi Carboni e dallo staff sanitario del Vaticano.