Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi, chi sono e perché li ha definiti "uomini e donne autentici"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi, provenienti da diverse epoche e continenti. Tra loro martiri, missionari e fondatori come Bartolo Longo e José Gregorio Hernández. Il Pontefice li ha definiti testimoni autentici dell’amore di Dio, esempio universale di fede e di conversione.

Le scelte di Papa Leone XIV

Dalla Turchia alla Papua Nuova Guinea, da Verona a Pompei fino a Caracas. Sul sagrato di San Pietro, domenica 19 ottobre Papa Leone XIV ha presieduto la celebrazione eucaristica che ha portato alla canonizzazione di sette nuovi santi, tre donne e quattro uomini, provenienti da tempi e terre lontane.

A unirli, ha spiegato il Pontefice, c’è una fede incrollabile, testimoniata fino al sacrificio estremo. Per il Venezuela è un “battesimo”, con i primi due santi riconosciuti ufficialmente.

ANSA

I nuovi santi proclamati da Papa Leone XIV

Chi sono i sette nuovi santi

Ecco chi sono i nuovi santi canonizzati da Papa Leone XIV:

• Ignazio Choukrallah Maloyan, vescovo armeno cattolico di Mardin. Morì martire nel 1915, durante il genocidio in Armenia, rifiutando di abiurare la fede cristiana. Prima dell’esecuzione consacrò un pezzo di pane per i suoi fedeli: “il sangue versato per la fede il desiderio più dolce del mio cuore’”, disse.

• Pietro To Rot, catechista della Papua Nuova Guinea, organizzò segretamente la preghiera durante l’occupazione giapponese e difese il matrimonio cristiano contro la poligamia. Arrestato, venne ucciso nel 1945 con un’iniezione letale.

• Maria Troncatti, salesiana bresciana e missionaria tra gli Shuar in Ecuador, fu chiamata “madrecita”. Fondò ospedali e scuole e visse servendo i più deboli. Morì nel 1969 in un incidente aereo mentre partiva per gli esercizi spirituali.

• Vincenza Maria Poloni, fondatrice delle Sorelle della Misericordia di Verona, dedicò la vita ai poveri e ai malati. ”Dobbiamo essere sante nel servizio dei poveri, che sono i nostri padroni”, amava dire.

• Carmen Rendiles Martínez, nata a Caracas priva del braccio sinistro, fondò le Serve di Gesù. Trasformò la sofferenza in forza spirituale: “Una scheggia della Croce di Cristo, la porto con entusiasmo”.

• Bartolo Longo, avvocato pugliese e convertito dallo spiritismo, fondò il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, dando vita a un’opera di carità e fede. Canonizzato con dispensa papale, è considerato un modello di conversione e impegno.

• José Gregorio Hernández Cisneros, medico e scienziato venezuelano, è ricordato come “il medico dei poveri”. Introdusse la medicina sperimentale in patria e curò gratuitamente gli indigenti. Morì investito nel 1919 mentre portava aiuto a un bambino malato.

Il discorso del Papa

I sette nuovi santi scelti da Papa Leone XIV sono legati da una caratteristica comune. “Non eroi o paladini, ma persone autentiche, che hanno vissuto l’amore di Dio nel quotidiano” ha spiegato lo stesso Pontefice.

“Questi amici di Cristo sono martiri, missionari e fondatori. Il loro esempio ci sproni nella vocazione universale alla santità e la loro intercessione ci sostenga nei momenti di prova” ha dichiarato il Papa, parlando di ognuno di loro come “segno tangibile della giustizia e della misericordia di Dio nel mondo”.