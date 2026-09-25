Papa Leone XIV punge Donald Trump dopo i giornalisti esclusi dalla Casa Bianca, la frecciata: "Sono felice"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Sono felice che siate tutti qui”, queste le parole del Papa Leone XIV ai giornalisti presenti sull’aereo papale per la visita in Francia. Le parole del pontefice arrivano dopo la scelta di Donald Trump di vietare l’ingresso alla Casa Bianca ad alcuni reporter di Ms Now, Politico e Cnn.

Papa Leone XIV punge Donald Trump, le sue parole

Come riporta l’ANSA, Papa Leone XIV ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sull’aereo papale.

Ha commento anche la decisione di Donald Trump di vietare l’ingresso alla Casa Bianca ad alcuni giornalisti

Queste le sue parole: “La copertura mediatica di tutto e per tutti è molto importante”.

Papa Leone XIV non ha aggiunto ulteriori dettagli e non ha menzionato il nome di Donald Trump ma è solo uno degli ultimi botta e risposta tra i due.

Il precedente di aprile 2026

Come ricorda Ispi, gli attacchi di Donald Trump al Papa non hanno precedenti nella storia.

Ad aprile 2026 su Truth, il presidente degli Stati Uniti aveva scritto: “Leone dovrebbe essermi grato”.

“Non era su nessuna lista per diventare Papa, è stato messo lì dalla Chiesa solo perché è americano, e pensavano che questo sarebbe stato il miglior modo di rapportarsi con me”, le sue parole.

Infine ha aggiunto: “È debole con il crimine, vicino alla sinistra radicale, dovrebbe concentrarsi sul fare il Papa, non il politico”.

Papa Leone XIV aveva risposto: “Non ho paura dell’amministrazione Trump, né di parlare del messaggio del Vangelo”.

Inoltre aveva spiegato di non avere intenzione di discutere con Trump “il messaggio della chiesa, il mio messaggio, quello del Vangelo: beati sono i costruttori di pace”.

L’attacco sulla guerra in Iran

A maggio 2026 Donald Trump aveva rincarato la dose nei confronti di Papa Leone XIV.

Come ricorda l’ANSA, alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, aveva detto: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”.

“Per lui va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”, le parole del presidente degli Stati Uniti.

Anche in quell’occasione Papa Leone XIV replicò: “La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari. Quindi non c’è nessun dubbio. Spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”.