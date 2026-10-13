Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli per il nodulo polmonare, operazione riuscita: come sta Prevost

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma martedì 13 ottobre, e nel pomeriggio è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare che si è confermato essere un adenocarcinoma polmonare. Se ne è occupato il professore Stefano Margaritora. Il decorso post operatorio sarà di una settimana circa, al momento il Vaticano ha annullato tutti i suoi impegni fino al 20 ottobre.

Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli

Intorno alle ore 13, Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di un nodulo polmonare.

Un nodulo circoscritto e in una fase molto iniziale emerso dopo un controllo di routine, come annunciato dallo stesso Prevost al termine dell’Angelus di domenica scorsa.

ANSA

I medici hanno deciso di intervenire immediatamente per evitare che il nodulo aumenti di volume.

L’operazione per la rimozione del nodulo polmonare

Sia dal Gemelli che dalla sala stampa vaticana c’è il massimo riserbo sul ricovero del Pontefice.

Come confermato dalla Sala Stampa Vaticana, l’intervento chirurgico per la rimozione del nodulo polmonare era stato fissato nel pomeriggio di martedì 13 ottobre.

Ad effettuare l’operazione è stato Stefano Margaritora, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica del Gemelli. Presente anche il medico personale del papa, il dottor Luigi Carbone.

L’intervento sarebbe iniziato verso le ore 18 e si sarebbe concluso poco prima delle 20.

Secondo quanto riferito dalla Santa Sede “l”intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”.

Il bollettino, come sta il Papa

Secondo quanto riportato dal bollettino, a Prevost “è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita”.

“L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori”, hanno aggiunto il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora, il chirurgo che ha operato Leone XIV.

L’operazione, si legge, è durata circa 90 minuti.

Un piano dell’ospedale per il pontefice

Papa Leone XIV è stato accolto nell’appartamento papale al decimo piano del Gemelli, un “mini reparto” dedicato ai pontefici già usato più volte in passato dai suoi predecessori.

L’appartamento, le cui finestre affacciano nel piazzale dell’ospedale, è dotato anche di studio e cappella per le preghiere. A controllare l’ingresso la sicurezza dell’ospedale, la polizia italiana e la gendarmeria vaticana.

L’allestimento dell’appartamento papale risale al 1981, quando venne ricoverato Giovanni Paolo II dopo l’attentato in piazza San Pietro.

Udienze annullate fino al 20 ottobre

La degenza e il decorso post operatorio, è stato spiegato, dovrebbe durare circa una settimana.

Per il momento il Vaticano ha annullato tutte le udienze e tutti gli impegni del pontefice fino a martedì 20 ottobre.

Il primo impegno pubblico di rilevanza sarà l’Angelus di domenica 18 ottobre.

Quel giorno Prevost dovrebbe essere ancora in ospedale in base ai tempi previsti del decorso post operatorio, in merito non sono ancora state prese decisioni.

Parolin: “Siamo fiduciosi”

“Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l’annuncio di questo intervento”. Così il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, sul ricovero del pontefice.

“Speriamo che al più presto possa risolvere questo problema. Siamo fiduciosi – ha detto – ma ovviamente lo accompagniamo con la nostra preghiera”.

Il cardinale ha spiegato di aver visto Prevost lunedì sera: “Abbiamo parlato con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere”.