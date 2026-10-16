Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli riceve la chiamata di Vladimir Putin, è la seconda volta in un anno

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Vladimir Putin ha chiamato Leone XIV durante il ricovero del Santo Padre al Policlinico Gemelli. Lo si apprende dalla Sala Stampa Vaticana, che fa sapere che Prevost ha colto l’occasione per esprimere al leader russo la sua preoccupazione per la situazione a Oleshky, dove il popolo civile si trova allo stremo. Il Pontefice ha chiesto a Putin una tregua e ha ribadito “l’impegno della Santa Sede per il dialogo e la pace”.

Putin chiama il Papa durante il ricovero

Venerdì 16 ottobre la Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere che Papa Leone XIV, durante il suo ricovero al Policlinico Gemelli a seguito dell’intervento per rimuovere l’adenocarcinoma polmonare, ha ricevuto una telefonata da Vladimir Putin.

Il Santo Padre ha colto l’occasione per esprimere la sua “viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson“.

ANSA

A Oleshky, città occupata dai russi, in effetti la popolazione è allo stremo e costretta a cibarsi con zuppe d’erba. Per questo motivo Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, si è rivolto all’Onu per presentare l’emergenza umanitaria.

Per questo il Papa ha chiesto a Putin “una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari”, ma anche “l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”, ribadendo “l’impegno della Santa Sede a favore del dialogo e della pace”.

Come sta Leone XIV

Adnkronos mostra la prima foto scattata a Papa Leone dopo l’intervento al Gemelli. Il Santo Padre è in piedi, di fronte a un altare, intento a presiedere la messa nella cappella del Nosocomio.

Secondo un nuovo bollettino datato 16 ottobre, Leone risulta in “costante miglioramento delle condizioni generali”. E ancora, secondo quanto riferito dai medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, “sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”.

La replica di Vladimir Putin

Il Cremlino, quindi, riferisce che lo zar “ha sottolineato l’importanza della cooperazione russo-vaticana nella promozione di valori spirituali e morali unificanti e nella protezione dei cristiani e dei luoghi di culto cristiani in diverse regioni del mondo”.

Infine, Putin ha rivolto a Leone i suoi “sinceri auguri di salute e pronta guarigione“.