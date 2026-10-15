Papa Leone XIV ricoverato, il Vaticano segnala le foto dal letto d'ospedale sui social: "Sono false"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le foto in ospedale di Papa XIV, ricoverato per per l’asportazione di un tumore al polmone destro, sono false. Con una nota, è stato reso noto che la sala stampa della Santa Sede non ha diffuso fotografie del Pontefice e che tutte quelle comparse sui social sono immagini fake.

Papa Leone XIV ricoverato, le foto fake sui social

Come riporta LaPresse, la sala stampa della Santa Sede, infatti, non ha diffuso nessuna fotografia del Pontefice che sta osservando il periodo di degenza dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore al polmone destro.

Dopo l’intervento, avvenuto martedì 13 ottobre, sui social sono iniziate a circolare le prime foto di Papa Leone XIV in una stanza d’ospedale.

Successivamente si sono diffusi altri scatti che ritraggono il Pontefice mentre fuma o mentre è attaccato ad un respiratore.

Tutti queste fotografie non rappresentano la realtà.

Foto e sulle fake news, l’inchiesta

Il sito argentino di fact-checking Chequeado ha pubblicato un’inchiesta sulle fotografie diffuse dopo il ricovero del Papa.

L’esame visivo ha rivelato incongruenze nell’abbigliamento, nella postura e nella disposizione delle apparecchiature mediche.

Numerose anche le fake news sulle condizioni di salute di Papa XIV.

Il 14 ottobre, il sito di fact-checking Mimikama ha individuato due post su Facebook che affermavano che Leone XIV fosse improvvisamente collassato durante un’apparizione pubblica in Piazza San Pietro.

Alcuni post menzionavano persino un’evacuazione d’emergenza.

Sono tutte scene generate dall’intelligenza artificiale.

Anche l’arcivescovo Andrés Carrascosa su X ha segnalato più volte le foto fake che mostrano il Papa in ospedale: “Circolano sui social media foto false di Papa Leone XIV in ospedale. Sono false! Il polmone operato è il destro (e appare con una medicazione a sinistra). Immaginate di indossare una cuffia chirurgica in sala operatoria! Bisogna stare attenti per non farsi ingannare!”

La foto autentica all’arrivo in ospedale

L’unica foto autentica che ritrae Papa Leone XIV, le cui condizioni sono in miglioramento, è stata pubblicata da Vatican News.

Nello scatto si vede il Pontefice salutare un medico al suo arrivo all’Ospedale Gemelli di Roma.

La scena è stata immortalata prima dell’operazione per l’esportazione di un tumore al polmone destro.

Il Papa è in piedi, con le vesti pontificali, mentre stringe la mano a un medico.