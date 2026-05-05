Papa Leone XIV risponde all'attacco di Donald Trump, la replica: "Chi mi critica lo faccia con la verità"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo gli insulti dei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare il Papa, accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici” e affermando che “per lui va bene” che l’Iran abbia l’arma nucleare. In serata è arrivata la replica di Leone XIV: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità”. Giovedì 7 maggio è atteso in Vaticano il segretario di Stato Usa Marco Rubio.

Papa Leone XIV risponde a Donald Trump

“La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace“. Così Papa Leone XIV rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull’ultimo attacco di Donald Trump.

” Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo che lo faccia con la verità“, ha detto il Pontefice.

ANSA

“La Chiesa – ha ricordato – da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c’è nessun dubbio e quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”.

Il nuovo attacco di Trump al Papa

Le parole di Papa Leone XIV arrivano in risposta al nuovo attacco da parte del presidente Usa Donald Trump.

L’ennesimo di una lunga serie di insulti e critiche negli ultimi tempi, iniziati dopo la guerra avviata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran.

In una intervista televisiva, Trump ha suggerito che per il Pontefice sarebbe accettabile che l’Iran ottenga l’arma nucleare.

“Se dipendesse dal Papa, l’Iran avrebbe l’arma nucleare e a lui starebbe bene”, ha detto il presidente Usa a Salem News Channel. Per questo, “penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”.

Il segretario di Stato Usa Rubio atteso in Vaticano

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate alla vigilia del viaggio a Roma del segretario di Stato statunitense Marco Rubio.

Da domani in Italia, giovedì mattina Rubio sarà ricevuto in udienza dal Papa in Vaticano.

Si tratta del terzo incontro tra il capo della diplomazia Usa, cattolico, e Robert Prevost dall’inizio del suo pontificato.

Rubio aveva partecipato il 18 maggio 2025 alla messa di inizio pontificato, assieme al vicepresidente JD Vance.

Il giorno successivo entrambi erano stati ricevuti per un colloquio dal primo Papa statunitense.