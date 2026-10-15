Papa Leone XIV sta meglio, "cammina e ha fatto colazione": il messaggio di Trump, "il tumore è una cosa seria"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Buone notizie per Papa Leone XIV dopo l’intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Santo Padre, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato bene la notte al Policlinico Gemelli “si è alzato e ha fatto colazione”. Un decorso positivo per Prevost che nelle scorse ore ha ricevuto anche un messaggio di auguri per una pronta guarigione da parte del presidente americano Donald Trump che si è detto preoccupato per la salute del Pontefice: “Si tratta di un tumore, una cosa seria. Quando c’è di mezzo un cancro è sempre una faccenda importante, ma la prognosi sembra buona”.

Come sta Papa Leone XIV, il bollettino

Seconda notte per Robert Francis Prevost al Policlinico Gemelli dopo la rimozione dell’adenocarcinoma polmonare. Papa Leone XIV, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha passato una notte tranquilla e il decorso post operatorio procede bene.

Il Pontefice, si legge nel bollettino, si è anche alzato e ha fatto colazione. Notizia che, dopo le informazioni date ieri dal Vaticano, confermano la ripresa del Pontefice.

ANSA

Come procede il decorso post operatorio

In un’altra nota il Vaticano ha fatto sapere che Prevost in mattinata è stato sottoposto ai controlli di routine che hanno evidenziato un decorso post operatorio regolare. La radiografia del torace ha mostrato infatti la buona ripresa del polmone operato

Inoltre il Papa ha ripreso l’attività lavorativa e celebrato messa, come già successo anche nella giornata di mercoledì 14 ottobre.

Nel frattempo la Santa Sede ha reso noto che le foto apparse sui social e che ritraggono il Papa dal letto di un ospedale sono fake.

Verso il rinvio del viaggio in Perù

Data l’operazione subita, il Vaticano ha già comunicato lo spostamento di tanti appuntamenti che avrebbero visto il Papa impegnato nelle prossime settimane.

Tra questi anche dei viaggi, rimandati a data da destinarsi. Tra i viaggi potrebbe saltare anche quello in America Latina, come sottolineato da Perù21. Prevost è atteso al tour tra Uruguay, Argentina e Perù tra il 6 e il 17 novembre, ma potrebbe dare forfait in quanto, come riferito professor Federico Venuta capo del servizio di chirurgia toracica dell’ospedale Policlinico Umberto I di Roma, “come regola generale si raccomanda di evitare i viaggi in aereo per una ventina di giorni dopo questi interventi”.

L’ipotesi, quindi, è rimandare il viaggio o ridurre alcune attività o spostamenti all’interno dei paesi inclusi nel percorso.

Il messaggio di Trump sul tumore di Papa Leone XIV

A preoccuparsi dello stato di salute del Santo Padre ci ha pensato anche Donald Trump.

Al termine di un comizio a Bullhead in Arizona, il presidente americano rispondendo a una domanda di un cronista sul Pontefice ha mandato un messaggio al connazionale, augurandogli di guarire presto. Il tycoon, inoltre ha ricordato la gravità della patologia, ma ha sottolineato come la prognosi appaia favorevole.

“Voglio che il Papa stia bene, che guarisca presto“, ha detto ribadendo però che essendo un tumore si tratta di “una cosa seria, una faccenda importante”.

Il numero uno della Casa Bianca, aggiungendo che “la prognosi sembra buona”, ha quindi sottolineato: “Gli sono vicino e voglio solo mandargli tutto il mio affetto. È una persona fantastica. Gli auguro di cuore di rimettersi presto”.

Quando Trump voleva diventare Papa

Un messaggio, quello di Trump a Leone XIV, che cerca anche di distendere i rapporti tra i due dopo alcuni attacchi ripetuti nel corso degli ultimi mesi. L’ultima frecciata l’aveva lanciata il Santo Padre sul caso della fucilazione di Nidal Hasan in diretta tv.

E chissà come si sarebbe comportato a parti invertite Donald Trump, da Papa. Il tycoon, infatti, proprio nei giorni antecedenti all’elezione di Prevost al soglio pontificio, scherzando con i giornalisti aveva lanciato la provocazione sul voler diventare Santo Padre.

“Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me”, disse, con tanto di condivisione sui social di un’immagine creata con l’AI che lo ritrava vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo.

Qualche giorno dopo ebbe inizio il conclave che l’8 maggio 2025 portò all’elezione di Robert Francis Prevost al quarto scrutinio.