Papa Leone XIV uccide una zanzara in diretta tv durante la messa in Guinea Equatoriale, il gesto è virale

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Il video di Papa Leone XIV che schiaccia una zanzara durante il suo viaggio apostolico in Guinea Equatoriale è diventato virale sui social. Il Pontefice ha concluso la sua visita in Africa, dopo aver toccato Algeria, Camerun, Angola e, appunto la Guinea Equatoriale. In serata è rientrato a Roma, atterrando all’aeroporto di Fiumicino.

Il video del Papa che schiaccia una zanzara

Nelle ultime ore del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, le telecamere delle televisioni internazionali hanno ripreso un momento diventato subito virale sui social.

Durante la cerimonia di saluto al Pontefice organizzata dalle autorità della Guinea Equatoriale, Leone XIV viene importunato da un insetto, che tenta più volte di scacciare.

ANSA

Il Papa riesce infine a schiacciare la zanzara sul proprio abito, liberandosene. Nel Paese africano questi insetti sono particolarmente pericolosi, in quanto portatori di malaria.

Il viaggio apostolico del Papa

La Guinea Equatoriale è stata l’ultima tappa del lungo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa. Si è trattato del primo grande viaggio all’estero del Pontefice dalla sua elezione.

Durante le tappe del viaggio, Leone XIV ha toccato prima l’Algeria, e poi tre Paesi dell’Africa subsahariana: l’Angola, il Camerun e, appunto, la Guinea Equatoriale.

Leone XIV ha sottolineato più volte durante il viaggio le potenzialità del continente africano, parlando di un “tesoro inestimabile di fede, di speranza e di carità”, le tre virtù cristiane.

Il ritorno in Vaticano

In Guinea Equatoriale, Papa Leone XIV è stato salutato da una folla di 30.000 persone, che hanno partecipato alla messa conclusiva del viaggio apostolico.

Alle 12 ora locale il Papa si è imbarcato sull’aereo di ritorno verso il Vaticano, che è atterrato poco prima delle 20 a Fiumicino, concludendo ufficialmente il viaggio apostolico.

Viaggio che era iniziato nel momento di maggiore tensione attorno alla figura del Papa dall’elezione di Leone XIV.

Pochi giorni prima di partire e fino al periodo della sua visita in Algeria, infatti, il Pontefice aveva subito gli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.