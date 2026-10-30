Papa Leone XIV voterà per le midterm Usa del 3 novembre, Prevost chiede la scheda per corrispondenza a Roma

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Anche Papa Leone XIV voterà alle prossime elezioni di midterm negli Usa, che si terranno il 3 novembre. Reduce dall’intervento di rimozione di un cancro ai polmoni, Prevost ha chiesto di votare per corrispondenza in quanto cittadino statunitense residente all’estero. Il pontefice è registrato nelle liste elettorali di New Lenox, in Illinois.

Papa Leone XIV voterà per le midterm Usa

Papa Leone XIV voterà alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In quanto cittadino statunitense, ha chiesto di votare per corrispondenza alle attese midterm Usa che si terranno il prossimo 3 novembre. Diventando così il primo pontefice della storia della Chiesa cattolica a esprimere la sua preferenza in un’elezione politica.

Secondo quanto riferisce il Chicago Sun-Times, Robert Francis Prevost è nella lista delle persone che hanno richiesto il voto per posta alle imminenti elezioni americane. Originario di Chicago, il pontefice ha tripla cittadinanza: statunitense, vaticana e peruviana. Il Papa voterà per posta, come tanti altri cittadini statunitensi residenti all’estero.

ANSA

Il voto per corrispondenza alle elezioni Usa

Prevost risulta registrato nelle liste elettorali di New Lenox, nell’area metropolitana di Chicago, in Illinois. Il Chicago Sun-Times riferisce che Papa Leone XIV ha chiesto una scheda per votare da Roma lo scorso 3 ottobre, richiesta poi confermata dall’ufficio elettorale.

Nei giorni scorsi la radio dell’Illinois Wjol aveva riferito che “qualcuno vicino al Papa” aveva richiesto il voto per corrispondenza a nome di Prevost, forse il fratello John che abita a Chicago e sarebbe stato in visita a Roma nei giorni scorsi.

Secondo la legislazione dello Stato dell’Illinois, qualsiasi elettore registrato può votare per posta. In Illinois inoltre gli elettori non sono obbligati a registrarsi per partito e possono scegliere quello per cui votare alle primarie.

La partecipazione politica di Prevost

Dai registri, ricorda il quotidiano di Chicago, risulta che Prevost ha votato alle elezioni politiche statunitensi nel 2012, 2014, 2018 e 2024. Non solo, il pontefice ha votato anche alle primarie democratiche del 2008 e del 2010 e a quelle repubblicane del 2012, 2014 e 2016.

Midterm Usa, per cosa si vota

Il 3 novembre 2026 si terranno le elezioni di midterm negli Stati Uniti, così chiamate perché cadono a metà del mandato presidenziale. Si vota per il rinnovo del Congresso: in palio tutti i 435 seggi della Camera e un terzo di quelli del Senato, 35.

Non solo, in 36 Stati su 50 si voterà anche per eleggere il governatore. Si tratta di un voto molto importante perché dal punto di vista politico darà una forte indicazione sul gradimento degli americani delle politiche del presidente Donald Trump.

Il voto avrà anche conseguenze più pratiche: l’eventuale vittoria dei Democratici, che stando ai sondaggi potrebbero conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso, renderebbe molto complicato per Trump far passare le proprie proposte.