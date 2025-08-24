Papeete Beach travolto dal maltempo in Romagna, la rabbia del gestore che fa polemica sul caro lettini

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Anche il Papeete Beach di Milano Marittima ha subito ingenti danni per la forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna. Tra spiaggia devastata, lettini e ombrelloni voltati via e alberi caduti sulle auto parcheggiate, il gestore del lido Massimo Casanova è una furia e punta il dito contro i critici del “caro ombrelloni e lettini”.

Papeete Beach, la conta dei danni per il maltempo

La forte ondata di maltempo registrata tra sabato 23 e domenica 24 agosto in Romagna ha colpito anche il Papeete Beach. Il famoso lido di Milano Marittima, infatti, è stato travolto dalla bufera, con le forti raffiche di vento che hanno fatto volare via lettini e ombrelloni.

E Massimo Casanova, gestore nonché eurodeputato della Lega, fa la conta dei danni. “È stata una botta grossa” ha detto nelle parole riportate dall’ANSA. E ha rivelato: “Ha devastato la spiaggia, ho ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo”.

ANSA La spiaggia è stata devastata dalla forte ondata di maltempo

Ma lui e i lavoratori del Papeete non si arrendono: “Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti e stiamo lavorando”.

La rabbia del gestore del lido

Ma c’è tanta rabbia e il gestore del lido non nasconde il suo malessere dopo l’ondata di maltempo.

Casanova, infatti, è critico nei confronti di chi accusa i lidi dell’aumento dei prezzi in questa estate 2025.

“Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c’è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles” ha detto, rilanciando le accuse ai balneari sui costi proibitivi di ombrelloni e lettini.

Milano Marittima in ginocchio

Ed è stata una notte complicata per Milano Marittima e la Romagna tutta, col violento temporale che alle 4.30 ha svegliato residenti e turisti. Tra le aree più colpite anche Cervia, con i sottopassi chiusi perché allagati.

A causa della caduta di alcuni alberi, molte strade sono chiuse e zona di Milano Marittima sono irraggiungibili.