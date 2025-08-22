Pappalardo nella bufera per gli insulti a Meloni al concerto a Passoscuro, il video e le scuse del cantante

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Durante l’esibizione di Adriano Pappalardo, al concerto organizzato dal comune di Fiumicino a Passoscuro, il cantante ha insultato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il pubblico non ha gradito e ha fischiato l’artista che ha poi chiesto scusa per le “frasi colorite” rivolte contro la premier.

Gli insulti di Adriano Pappalardo a Giorgia Meloni

Adriano Pappalardo, prima di iniziare il concerto, ha insultato Giorgia Meloni facendo gesti volgari in relazione al rapporto tra la premier e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La piazza non ha gradito le esternazioni del cantante e dopo i fischi ricevuti, il cantante ha fatto dietrofront, chiedendo scusa ai presenti.

ANSA

Adriano Pappalardo in una foto del 2023

“Ho chiesto tre volte scusa a tutti quanti per aver detto quella brutta frase” ha detto l’artista all’Adnkronos.

“Ho detto una cosa tipo: qua ci stanno togliendo tutto – ha spiegato – anche la possibilità di fare il nostro lavoro, e questo grazie al governo di oggi, che continua a togliere, togliere, togliere. Poi ho detto che speravo che la Meloni mi avesse sentito”.

Pappalardo ha raccontato che una persona, prima che salisse sul palco, lo aveva preso per un braccio e gli aveva detto: “Qui siamo tutti compagni, tutti di sinistra“. “Quindi io ho pensato di assecondarli – ha riferito il cantante – e mi sono lasciato prendere da questo attimo di intemperanza e ho detto qualcosa contro il governo”.

La reazione del pubblico

Dopo l’invettiva di Pappalardo contro il governo, dalla platea sono partiti diversi fischi.

“Un gruppetto di persone se n’era andato, quelli più risentiti – ha detto il cantante – allora ho chiesto scusa e poi di nuovo scusa. Un tizio mi ha gridato pure: ‘a vecchio, vattene a casa!’. Sono stato fuorviato da quello che mi è stato detto da quel tipo prima di salire sul palco. Così ho chiarito: ‘sento che ho detto qualche sproposito e me ne scuso se ho offeso qualcuno’. Più di questo non potevo fare”.

L’artista ha comunque affermato che lo spettacolo poi è andato avanti benissimo e di essere dispiaciuto che ora si parli solo di questo incidente.

La reazione sui social

Le frasi di Pappalardo contro Giorgia Meloni hanno avuto eco anche sui social dove è montata la protesta.

L’Adnkronos riporta che sono stati molti i commenti di sdegno come quello di Silvia che su Facebook ha scritto: “Andava fermato. È ingaggiato per cantare, non per insultare“, o di Giordano che non ha condiviso le parole del cantante e si è sfogato , “si è preso i suoi meritati fischi“.

Emanuele, che era andato al concerto pensando solo di ascoltare un po’ di musica, ha commentato “ha iniziato a fare una polemica di indirizzo politico totalmente fuori contesto. Parolacce e gesti sui genitali, ha ricevuto fischi e qualcuno è anche andato via. Inguardabile”.

L’accusa della vicesindaca e il precedente

Adnkronos ha sentito anche la vicesindaca di Fiumicino, Giovanna Onorati, che era presente al concerto.

“Ha usato espressioni forti e colorite, rivolgendosi in maniera poco garbata nei confronti della presidente Meloni, in relazione ai suoi rapporti con Trump”, ha raccontato la politica.

“Espressioni forti, accompagnate da una gestualità volgare – ha aggiunto – che mi ha sconvolto, anche perché nella piazza c’erano famiglie e bambini”.

Non è la prima volta che Giorgia Meloni viene presa di mira da un artista. Il caso più eclatante risale al 2023 quando Brian Molko, frontman dei Placebo, durante un concerto al Sonic Park di Stupinigi aveva insultato la presidente del Consiglio con una serie di epiteto tra cui “fascista” e “razzista”. Il cantante britannico è poi stato rinviato a giudizio per la vicenda.