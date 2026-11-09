Paracadutista Vincenzo Criscuolo morto a Billiemme, problemi col paracadute nell'ultimo lancio del 35enne

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Vincenzo Criscuolo, paracadutista di 35 anni originario di Caserta e residente a Milano, è morto durante un lancio a Vercelli, nella zona di Billiemme. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 novembre 2026, nei pressi del campo di volo di via Lamporo. Secondo le prime ricostruzioni, il paracadute si sarebbe aperto soltanto in parte, compromettendo la discesa. La causa dell’incidente non è stata ancora accertata e saranno gli approfondimenti tecnici a chiarire il funzionamento dell’attrezzatura.

Vincenzo Criscuolo morto a Vercelli, cosa è successo durante il lancio

Vincenzo Criscuolo era un appassionato di paracadutismo, conosciuto anche nell’ambiente sportivo vercellese.

Originario della provincia di Caserta, si era trasferito a Milano per motivi di lavoro.

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Domenica pomeriggio aveva raggiunto l’aeroporto di Vercelli per effettuare un lancio organizzato dalla scuola di paracadutismo Vzone Skyline.

Il 35enne si sarebbe lanciato da un Pilatus Porter, un aereo da dieci posti utilizzato per le attività di paracadutismo.

Durante la discesa si sarebbe verificata un’anomalia nell’apertura della vela.

Secondo le prime informazioni riportate da RaiNews, alcuni testimoni avrebbero visto Criscuolo scendere avvitandosi negli ultimi metri.

Il paracadutista è precipitato in un terreno situato tra via Lamporo e via Canton Billiemme, nei pressi della Casa circondariale di Vercelli.

Il punto dell’impatto si trova fuori dall’area normalmente destinata all’atterraggio dei paracadutisti.

Le indagini

Gli accertamenti sono concentrati sulla dinamica del lancio e sulle condizioni dell’attrezzatura utilizzata dal 35enne.

L’ipotesi iniziale è quella di un’apertura incompleta del paracadute principale, che potrebbe aver impedito una discesa controllata.

Non è però ancora chiaro quale problema si sia verificato e se siano intervenuti altri fattori.

Gli investigatori dovranno verificare anche perché Criscuolo sia finito in un campo esterno alla zona prevista per l’atterraggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Vercelli, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

I sanitari del 118 hanno tentato di soccorrere il paracadutista, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Come funziona un paracadute e cosa succede se non si apre completamente

Un paracadute è un dispositivo progettato per rallentare la caduta di una persona sfruttando la resistenza dell’aria.

Durante un lancio sportivo, il paracadutista apre la vela principale a un’altitudine prestabilita.

L’aria riempie la struttura, che assume una forma capace di ridurre la velocità di discesa e consentire il controllo della direzione.

I sistemi utilizzati nel paracadutismo sportivo comprendono generalmente due vele: una principale e una di riserva.

Se quella principale presenta un malfunzionamento, il paracadutista può attivare le procedure di emergenza previste dall’addestramento, che possono comportare lo sgancio della vela difettosa e l’apertura di quella di riserva.

Alcune attrezzature dispongono anche di dispositivi automatici progettati per favorire l’attivazione della riserva in determinate condizioni di quota e velocità.

Un’apertura parziale può impedire alla vela di rallentare correttamente la discesa oppure renderla difficile da controllare.

Il funzionamento di questi sistemi dipende però dal tipo di anomalia, dall’altitudine disponibile e dalle condizioni del lancio.