Paracetamolo dilaga tra adolescenti, i rischi del sovradosaggio tra danni al fegato e al sistema nervoso

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L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha lanciato un allarme sull’aumento dei casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti. Diverse autorità regolatorie europee hanno rilevato un preoccupante trend su Tiktok, in cui i ragazzi assumono il comune medicinale in quantità elevate per mettere alla prova le loro capacità di resistenza. Il sovradosaggio porta diversi rischi alla salute.

L’allarme dell’Aifa sul sovradosaggio di paracetamolo

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha segnalato che, dopo la pandemia di Covid-19, sono aumentati i casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e talvolta si tratta di gesti “intenzionali”.

Il trend è stato segnalato dopo aver effettuato un’analisi sui dati nazionali relativi al fenomeno.

ANSA

L’approfondimento dell’Aifa è partito dopo che diverse autorità regolatorie europee hanno rilevato la diffusione di una sfida social, soprattutto su Tiktok, in cui i ragazzi assumono il medicinale in dosi eccessive per testare la loro resistenza o cercando effetti psicoattivi che il farmaco non possiede.

Casi di questo tipo sono stati segnalati in Belgio, in Spagna, Svizzera, Regno Unito e Francia.

“Abbiamo analizzato i casi relativi alle intossicazioni intenzionali da paracetamolo in ragazzi tra i 12 e i 17 anni scoprendo che il fenomeno della social challenge al momento non sembra interessare l’Italia”, ha detto all’Ansa Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia e past-president della Società Italiana Tossicologia.

Le conseguenze delle intossicazioni da paracetamolo

I dati mostrano, però, che i casi di intossicazione “intenzionale” da paracetamolo tra i ragazzi non accennano a diminuire. “Il sovradosaggio intenzionale – ha sottolineato Aifa – può essere legato a gesti impulsivi o dimostrativi e a un’errata percezione che il paracetamolo sia un medicinale privo di rischi”.

“È importante che gli adolescenti siano consapevoli dei rischi legati all’uso improprio dei medicinali e che gli adulti di riferimento svolgano un ruolo attivo nel favorire una corretta informazione e un utilizzo responsabile”, è l’invito dell’associazione del farmaco.

Il presidente della Società Italiana di Farmacologia Armando Genazzani, ha spiegato che “il paracetamolo è uno dei farmaci più sicuri al mondo, tanto che è uno dei pochi che possiamo usare in gravidanza ed è inoltre nella lista dei medicinali essenziali dell’Oms”.

Tuttavia quando si supera la quantità massima o si assumono più dosi in tempi ristretti si può andare incontro a danni anche irreversibili. Genazzani ha sottolineato che “il rischio principale è a carico del fegato”.

Proprio a causa dei danni che il sovradosaggio del farmaco può causare, l’Aifa ha esortato i cittadini a osservare la massima attenzione.

È necessario “attenersi scrupolosamente alle dosi indicate nel foglio illustrativo o nella prescrizione medica”. Inoltre, occorre “rispettare l’intervallo minimo tra le somministrazioni ed evitare l’uso contemporaneo di più medicinali contenenti paracetamolo o di altre sostanze potenzialmente epatotossiche”.

I rischi del sovradosaggio di paracetamolo

L’intossicazione da paracetamolo è tra le principali cause di trapianto, specie nei bambini.

Come spiega l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, uno dei metaboliti del paracetamolo può causare danni alle cellule, in particolare a quelle del fegato, che è l’organo dove avviene il metabolismo del farmaco.

In genere questo metabolita viene bloccato dal glutatione, una sostanza presente all’interno dell’organismo che protegge gli organi dai danni dovuti ai cosiddetti radicali liberi.

Se il paracetamolo è “troppo”, riduce le “scorte” di glutatione, che non può, quindi, né inattivare il metabolita pericoloso né proteggere in generale dai radicali liberi. Non c’è un rischio specifico o più elevato per gli adolescenti, dove il funzionamento di questi due organi è ormai sostanzialmente molto simile a quella degli adulti.

Se la dose è particolarmente elevata, i danni possono essere estremamente gravi: si può verificare un’insufficienza epatica che può portare al decesso, spiegano gli esperti dell’Istituto.

Si possono avere dei danni anche con dosi di poco superiori a quelle generalmente consigliate. Altri organi particolarmente a rischio sono i reni, che hanno il compito di filtrare il sangue.

I sintomi del sovradosaggio

I danni a fegato e reni possono verificarsi senza sintomi particolari. I segnali più frequenti sono quelli gastrointestinali, come nausea, vomito, difficoltà a digerire che possono comparire tra le 24 e le 48 ore dopo l’assunzione del farmaco.

Nelle situazioni più gravi ci può essere ittero, ossia la comparsa della colorazione giallastra della cute e delle mucose, dovuta all’accumulo di bilirubina, che viene metabolizzata sempre dal fegato.

Nei casi peggiori, solitamente quando dosi molto elevate sono ingerite volontariamente, si possono avere effetti a carico del sistema nervoso centrale, con sintomi che vanno dalla sonnolenza eccessiva alla difficoltà respiratoria, al coma. Queste manifestazioni sono comunque precedute dai sintomi più lievi.

In caso di sospetto sovradosaggio bisogna rivolgersi immediatamente ai servizi di emergenza o a un Centro Antiveleni, anche in assenza di sintomi. La tempestività dell’intervento può salvare la vita.