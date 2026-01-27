Parapendio precipita vicino alla sede di Max Mara a Mancasale, un ferito grave nello schianto con un albero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 58 anni è precipitato mentre volava con il suo parapendio a motore a Mancasale, frazione di Reggio Emilia, nei pressi di uno degli stabilimenti dell’azienda di moda Max Mara. L’uomo si è schiantato contro un albero ed è stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravissime.

Precipita con il parapendio a Reggio Emilia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, un uomo di 58 anni si è schiantato con il suo parapendio a motore a Mancasale, una frazione di Reggio Emilia.

L’uomo sarebbe atterrato con il mezzo ormai fuori controllo nel cortile di uno degli stabilimenti della famosa azienda di moda Max Mara, che si trova proprio nella frazione della città emiliana, in via Maramotti Fontanesi Giulia.

I fatti sarebbero accaduti attorno alle 14 del 27 gennaio. L’uomo, che è rimasto gravemente ferito, sarebbe originario proprio di Reggio Emilia.

I soccorsi a Mancasale e le condizioni del 58enne

Subito dopo lo schianto del 58enne sono stati avvisati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Reggio Emilia e altri mezzi. I paramedici hanno immediatamente capito che le condizioni dell’uomo erano molto gravi.

Constatata l’urgenza di cure mediche di cui il 58enne aveva bisogno, è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso, che è arrivato sul posto e ha poi trasportato l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma.

I medici hanno confermato che le condizioni in cui versa la vittima dell’incidente in parapendio sono gravissime. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, però, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’incidente

Le autorità si sono messe al lavoro per capire cosa abbia portato all’incidente di Reggio Emilia. Secondo le prime verifiche della polizia della città emiliana e dell’Enac, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, anche se la causa dietro all’incidente non è ancora chiara.

Ulteriori verifiche dovranno chiarire se si sia trattato di un malfunzionamento del parapendio a motore, di condizioni meteo avverse o di un errore umano.

Nel frattempo dall’ospedale Maggiore di Parma sono trapelate notizie sulle condizioni del 58enne, che avrebbe riportato fratture multiple.