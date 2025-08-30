Parcheggiatore abusivo accoltellato a morte a Catania, fermato il sospettato dell'omicidio in pieno centro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite per strada a Catania. La vittima è stata riconosciuta come parcheggiatore abusivo di un’area posteggio di un supermercato del centrale corso Sicilia, dove è stato colpito da un altro uomo, secondo le prime ipotesi per ragioni relative proprio all’attività illegale o a questioni legate allo spaccio di droga. Per l’omicidio è stato fermato un sospettato mentre tentava di scappare.

L’uccisione del parcheggiatore abusivo

Il 40enne ucciso a Catania era noto come mendicante della zona, dove chiedeva anche soldi per il posteggio delle auto. L’accoltellamento in pieno centro a Catania è avvenuto nella mattinata di sabato 30 agosto, dopo una lite violenta con un altro parcheggiatore abusivo.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico universitario, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Sul luogo dell’aggressione sono arrivati anche gli agenti delle Volanti e della Scientifica, per identificare l’autore dell’omicidio ed effettuare i rilievi necessari per le indagini.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Corso Sicilia a Catania, dove un parcheggiatore abusivo è stato accoltellato a morte

Le indagini a Catania

Il sospettato è stato fermato dalle autorità non lontano dal luogo del delitto, in via Aretusa, nel tentativo di darsi alla fuga. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un 37enne di nazionalità etiope che svolgeva l’attività di posteggiatore abusivo proprio nel parcheggio probabilmente conteso con la vittima.

L’uomo dovrà rispondere adesso delle accuse formulate dalla procura di Catania, nell’inchiesta aperta sull’omicidio dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.

Il parcheggiatore abusivo fermato per violenze sulla moglie

Sempre a Catania, un altro parcheggiatore abusivo è stato arrestato nelle stesse ore. L’uomo è stato fermato mentre praticava l’attività illecita, nonostante fosse un ordine agli arresti domiciliari per maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Una misura cautelare disposta dopo la precedente violazione del divieto di dimora, ma che non poteva essere applicata perché il 30enne di cittadinanza tunisina risultava senzatetto.