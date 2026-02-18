Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Catania, dove un 28enne straniero è stato fermato dopo aver minacciato gli agenti e danneggiato la volante durante un controllo di routine nei pressi del parcheggio Borsellino. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato condotto in Questura in attesa di giudizio per direttissima.

Cosa è successo a Catania

L’episodio si è verificato in via Dusmet, una zona di Catania frequentemente pattugliata per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che spesso infastidiscono gli automobilisti in cerca di un posto auto.

Secondo quanto riferito dalle autorità, tutto è iniziato quando gli agenti delle moto-volanti della Questura di Catania si sono avvicinati al 28enne per un accertamento di routine. Alla richiesta di mostrare i documenti l’uomo ha reagito in modo violento, urlando e inveendo contro i poliziotti con frasi sconnesse. Non solo ha opposto resistenza verbale, ma ha anche minacciato gli agenti dichiarando che avrebbe fatto intervenire un legale per farli arrestare.

L’intervento delle volanti e l’arresto

Nel frattempo sul posto sono arrivati altri agenti della squadra volanti, impegnati in un’altra attività di controllo nel centro cittadino. Dopo vari tentativi di riportare la calma, il 28enne è stato accompagnato nell’auto di servizio per essere condotto negli uffici di Polizia e procedere alla sua identificazione completa.

Una volta salito a bordo della volante l’uomo ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, colpendo l’abitacolo con calci, pugni, spallate e testate. Queste azioni hanno provocato danni significativi al veicolo di servizio. Per questi motivi, il 28enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’identificazione e i precedenti

Grazie al fotosegnalamento effettuato dalla Polizia Scientifica, è stato possibile risalire all’identità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere stato autore in passato di diversi reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto che il 28enne venisse condotto nelle camere di sicurezza della Questura, dove attende di essere giudicato per direttissima.

IPA