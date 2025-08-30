Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo essere stato sorpreso a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo nel cuore di Catania. L’uomo, destinatario di un ordine di custodia cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa, è stato fermato dagli agenti delle moto volanti durante un servizio di controllo del territorio, volto a contrastare fenomeni di illegalità e criminalità diffusa. L’arresto è avvenuto nella centralissima via Lavandaie, dopo la segnalazione di alcuni turisti infastiditi dalle sue richieste insistenti di denaro.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione relativa a un parcheggiatore abusivo che molestava alcuni visitatori intenti a parcheggiare la propria auto in via Lavandaie, nel centro di Catania. Gli operatori delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono giunti rapidamente sul posto, individuando subito il soggetto segnalato.

L’identificazione e i controlli

Una volta fermato, il 30enne è stato sottoposto a identificazione. Gli accertamenti effettuati dagli agenti attraverso le banche dati in dotazione alle forze dell’ordine hanno permesso di scoprire che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare degli arresti domiciliari. Tale provvedimento era stato disposto in sostituzione del precedente divieto di dimora nel Comune di Ragusa, in quanto l’uomo era stato ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

L’aggravamento della misura cautelare

La misura restrittiva degli arresti domiciliari si è rivelata impraticabile, poiché il cittadino tunisino risultava essere senza fissa dimora. Di fronte a questa situazione, il Pubblico Ministero ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il Gip del Tribunale di Ragusa ha quindi emesso una nuova ordinanza, disponendo la custodia in carcere per il 30enne.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Gli agenti, dopo aver condotto il fermato presso gli uffici della Polizia Scientifica per le procedure di fotosegnalamento, lo hanno accompagnato nel carcere di Piazza Lanza, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni di illegalità urbana.

Il contesto: sicurezza e prevenzione a Catania

L’arresto del cittadino tunisino rappresenta solo l’ultimo episodio di una serie di interventi mirati a contrastare la presenza di parcheggiatori abusivi e altre forme di illegalità nelle aree più frequentate di Catania. Le forze dell’ordine, attraverso servizi di pattugliamento e controlli mirati, cercano di rispondere alle esigenze di sicurezza espresse sia dai residenti che dai turisti, spesso vittime di comportamenti molesti e richieste di denaro non autorizzate.

Le accuse e i precedenti

Il 30enne arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a episodi di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, reato che aveva già portato all’emissione di un divieto di dimora nel Comune di Ragusa. L’inosservanza di tale misura e la sua condizione di senza fissa dimora hanno reso necessario l’aggravamento della misura cautelare, culminata con la custodia in carcere.

La risposta delle istituzioni

Le autorità giudiziarie e le forze di polizia sottolineano l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per contrastare i fenomeni di criminalità urbana. L’episodio di via Lavandaie evidenzia come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire un ambiente sicuro e tutelare le vittime di reati come i maltrattamenti e le molestie ai danni di turisti e residenti.

Conclusioni

L’arresto del cittadino tunisino in via Lavandaie rappresenta un segnale importante nella lotta contro la criminalità diffusa e i reati contro la persona. Le forze dell’ordine ribadiscono il loro impegno nel garantire la sicurezza pubblica e nel perseguire chi si rende responsabile di comportamenti illeciti, a tutela della collettività e delle persone più vulnerabili.

IPA