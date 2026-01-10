Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per tentata estorsione a Taranto. Un pregiudicato di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver rivolto minacce e richieste di denaro a una donna appena scesa dalla sua auto. L’uomo avrebbe anche minacciato il figlio neonato della vittima. L’episodio si è verificato in via Anfiteatro, come riportato dalle autorità.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa. La richiesta d’aiuto è partita da una donna che, dopo aver parcheggiato la propria vettura nel parcheggio comunale di via Anfiteatro, si è trovata di fronte a un uomo che le ha rivolto una pressante richiesta di denaro, accompagnata da minacce esplicite.

Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto, individuando l’autore delle minacce. L’uomo, un tarantino senza fissa dimora, era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Questa volta, però, la situazione è degenerata: secondo quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia, il 55enne avrebbe reagito con violenza verbale al rifiuto della donna di consegnargli del denaro.

Le minacce alla vittima

La donna ha raccontato agli agenti in sevizio a Taranto che l’uomo, dopo aver insistito nella richiesta di denaro, l’ha minacciata di percosse e di danneggiamento dell’auto. Non solo: avrebbe anche minacciato di “ribaltare il carrozzino” dove si trovava il figlio neonato della vittima, aggravando ulteriormente la gravità della situazione e il senso di pericolo percepito dalla donna.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo aver raccolto la denuncia e ricostruito l’accaduto, la Polizia ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria Competente. Il presunto responsabile è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata estorsione.

