Parcheggiatore abusivo minaccia madre e figlio neonato a Taranto, la folle richiesta e l'arresto
Un pregiudicato di 55 anni è stato arrestato a Taranto per tentata estorsione dopo aver minacciato una donna e il figlio neonato in un parcheggio.
Eseguito un arresto per tentata estorsione a Taranto. Un pregiudicato di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver rivolto minacce e richieste di denaro a una donna appena scesa dalla sua auto. L’uomo avrebbe anche minacciato il figlio neonato della vittima. L’episodio si è verificato in via Anfiteatro, come riportato dalle autorità.
L’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa. La richiesta d’aiuto è partita da una donna che, dopo aver parcheggiato la propria vettura nel parcheggio comunale di via Anfiteatro, si è trovata di fronte a un uomo che le ha rivolto una pressante richiesta di denaro, accompagnata da minacce esplicite.
Gli agenti della Squadra Volante sono arrivati rapidamente sul posto, individuando l’autore delle minacce. L’uomo, un tarantino senza fissa dimora, era già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Questa volta, però, la situazione è degenerata: secondo quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia, il 55enne avrebbe reagito con violenza verbale al rifiuto della donna di consegnargli del denaro.
Le minacce alla vittima
La donna ha raccontato agli agenti in sevizio a Taranto che l’uomo, dopo aver insistito nella richiesta di denaro, l’ha minacciata di percosse e di danneggiamento dell’auto. Non solo: avrebbe anche minacciato di “ribaltare il carrozzino” dove si trovava il figlio neonato della vittima, aggravando ulteriormente la gravità della situazione e il senso di pericolo percepito dalla donna.
Le procedure dopo l’arresto
Dopo aver raccolto la denuncia e ricostruito l’accaduto, la Polizia ha trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria Competente. Il presunto responsabile è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata estorsione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.