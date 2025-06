Parcheggiatore abusivo s'imbatte a Catania in un agente fuori servizio e lo minaccia, l'epilogo della vicenda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania per tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale in via Carlo Felice Gambino. L’episodio è avvenuto lunedì mattina quando un poliziotto fuori servizio è stato minacciato dall’uomo, un 39enne straniero già noto alle forze dell’ordine. L’intervento tempestivo delle motovolanti ha portato all’arresto del sospettato.

Il contesto dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in seguito a un episodio di tentata estorsione e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, già conosciuto dagli agenti per precedenti sanzioni legate all’attività di parcheggiatore abusivo, è stato fermato in via Carlo Felice Gambino. Qui, i poliziotti delle motovolanti hanno notato una discussione animata tra due uomini, uno dei quali era un loro collega fuori servizio.

La dinamica dell’incidente

Il poliziotto, dopo aver parcheggiato la sua auto, è stato avvicinato dal parcheggiatore abusivo che gli ha intimato di pagare per il parcheggio. Al rifiuto del poliziotto, l’uomo ha reagito con minacce, dicendo “se non paghi ti taglio la gola” e simulando il gesto con la mano. Nonostante il poliziotto si sia qualificato, l’uomo ha continuato a minacciarlo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il tempestivo intervento delle motovolanti, che transitavano proprio in quel momento in via Gambino, è stato fondamentale per l’arresto del parcheggiatore abusivo. L’uomo è stato fermato e portato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

Le conseguenze legali

Il Pubblico Ministero ha disposto la traduzione del 39enne presso le camere di sicurezza della Questura. Ieri, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’indagine prosegue, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

Per ulteriori dettagli sulla città di Via Carlo Felice Gambino.

Fonte foto: IPA