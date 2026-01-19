Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti per estorsione a Catania, dove due parcheggiatori abusivi sono stati fermati dopo aver minacciato e costretto due giovani a consegnare del denaro. I due uomini, entrambi catanesi di 26 e 45 anni, sono stati individuati e bloccati dagli agenti poco dopo la segnalazione delle vittime.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando due ragazzi di 21 e 25 anni, dopo aver trascorso del tempo con amici, si sono diretti verso il piazzale AMTS di piazza Borsellino per recuperare la loro auto. Qui sono stati avvicinati da due uomini che, con insistenza, hanno chiesto loro del denaro per la sosta.

Nonostante il conducente avesse mostrato il ticket regolarmente pagato al parcometro, i due parcheggiatori abusivi hanno iniziato a insultare e minacciare pesantemente i giovani, arrivando a pronunciare frasi intimidatorie come “dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia”. La situazione è degenerata quando uno dei due ha lasciato intendere di essere armato, spingendo così le vittime, preoccupate per la propria incolumità, a consegnare 20 euro prima di vedere i malviventi allontanarsi rapidamente.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Superato il momento di pericolo, i due ragazzi hanno deciso di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto, con l’intento di evitare che altri automobilisti potessero subire lo stesso trattamento. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania sono intervenuti in pochi minuti, raccogliendo la testimonianza delle vittime e acquisendo elementi utili per identificare i responsabili.

Determinante si è rivelata la collaborazione di una guardia giurata in servizio nella zona, che ha fornito indicazioni preziose per rintracciare i due sospetti. I poliziotti sono così riusciti a individuare e bloccare i due uomini, che hanno ammesso di aver chiesto denaro per acquistare alcune dosi di droga, consumate poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le accuse e le conseguenze

Le vittime hanno riconosciuto senza esitazione gli autori delle minacce, che sono stati arrestati con l’accusa di estorsione. I due sono stati condotti in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

