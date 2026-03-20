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È di numerose sanzioni amministrative il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Frosinone, dove sono stati verificati i permessi di parcheggio per disabili, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e contrastare gli abusi.

Controlli intensificati nelle aree ferroviarie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dall’inizio dell’anno sono stati intensificati i controlli nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria del capoluogo. Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria hanno svolto quotidiane attività di prevenzione, concentrando l’attenzione sui contrassegni di parcheggio per disabili. Questi permessi, nominativi e validi in tutta l’Unione Europea, consentono la sosta gratuita negli spazi riservati e sulle strisce blu a persone con capacità di deambulazione ridotta o non vedenti.

Verifiche su 20 permessi e abusi riscontrati

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato circa 20 permessi, è emerso che alcuni contrassegni, sebbene regolarmente rilasciati, venivano utilizzati in modo improprio. In altri casi, la maggior parte secondo quanto riferito, le auto in sosta risultavano completamente prive del contrassegno. In entrambe le situazioni si tratta di abusi che comportano sanzioni amministrative, messi in atto da cittadini che hanno approfittato dei parcheggi riservati, arrecando un danno concreto alle persone con disabilità.

Disagi aggravati dai lavori di riqualificazione

La situazione è stata ulteriormente complicata dai lavori di riqualificazione dello scalo ferroviario, che hanno comportato la chiusura temporanea di alcuni accessi e zone di parcheggio. Questo ha generato caos e disagi, penalizzando ulteriormente chi ha diritto a usufruire degli spazi riservati.

Sanzioni e conseguenze per gli abusivi

Per chi fa uso improprio del contrassegno, la normativa prevede una sanzione amministrativa che va da 168 euro a 673 euro, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente. Per i veicoli completamente sprovvisti di contrassegno, le sanzioni variano: da 165 euro a 660 euro per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da 330 euro a 990 euro per gli altri veicoli, con la decurtazione di 4 punti dalla patente del trasgressore. In aggiunta, è prevista la rimozione del veicolo in caso di sosta selvaggia.

Le aree interessate e i prossimi controlli

I controlli sono stati effettuati nelle aree circostanti la stazione ferroviaria di Frosinone, tra cui via Verdi, via Licinio Refice, il parcheggio di piazza Sandro Pertini e il parcheggio ex Frasca. Le attività di verifica proseguiranno nei prossimi mesi e saranno estese a tutti i parcheggi riservati ai disabili nelle stazioni ferroviarie della tratta di competenza. L’obiettivo resta quello di garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e contrastare ogni forma di abuso e illecito nell’utilizzo dei permessi.

IPA