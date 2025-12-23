Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nell’ area verde del Parco Aniene, ieri, sono stati individuati e smantellati due campi abusivi, realizzati con baracche di fortuna. All’interno delle strutture vivevano otto cittadini di origine extracomunitaria, per i quali è scattata l’immediata denuncia all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso delle verifiche, condotte sotto il coordinamento della Questura di Roma, due persone di nazionalità bengalese sono risultate prive di valido titolo di soggiorno e, pertanto, accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. È intervenuto anche il personale dell’Ama, che ha provveduto alla rimozione degli insediamenti abusivamente allestiti, con il totale sgombero e l’abbattimento delle baracche, nonché la raccolta e lo smaltimento di un’ingente quantità di rifiuti di varia natura.