Parco Aniene, le immagini dello smantellamento dei campi abusivi: baracche abbattute e 8 persone denunciate
Smantellati campi abusivi al Parco dell'Aniene: 8 denunciati per occupazione di suolo pubblico.
Nell’ area verde del Parco Aniene, ieri, sono stati individuati e smantellati due campi abusivi, realizzati con baracche di fortuna. All’interno delle strutture vivevano otto cittadini di origine extracomunitaria, per i quali è scattata l’immediata denuncia all’Autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso delle verifiche, condotte sotto il coordinamento della Questura di Roma, due persone di nazionalità bengalese sono risultate prive di valido titolo di soggiorno e, pertanto, accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura. È intervenuto anche il personale dell’Ama, che ha provveduto alla rimozione degli insediamenti abusivamente allestiti, con il totale sgombero e l’abbattimento delle baracche, nonché la raccolta e lo smaltimento di un’ingente quantità di rifiuti di varia natura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.