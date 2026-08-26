Parco nazionale dell'Alta Murgia, incendio devastante: 500 ettari in fumo e Canadair in azione
Incendio devastante nel parco dell'Alta Murgia: 500 ettari di vegetazione distrutti, operazioni di spegnimento in corso.
Sono quasi 500 gli ettari di vegetazione andati in fumo a causa dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri nel parco nazionale dell’Alta Murgia. Si tratta di un’era compresa tra i comuni di Gravina in Puglia, Poggiorsini e Corato, nel Barese. Il rogo è ancora in corso e sono a lavoro 15 mezzi e 12 squadre dei vigili del fuoco del comando di Bari supportati non solo dai colleghi dei comandi di Foggia e Taranto e della colonna mobile regionale Aib del Molise, ma anche dai lanci di acqua di tre Canadair e di due elicotteri. Le fiamme sono alimentate dal forte vento che rende difficoltose le operazioni di contenimento e spegnimento. Il fronte dell’incendio ha interessato anche l’area del poligono di tiro dell’Esercito e quella dell’ex polveriera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.