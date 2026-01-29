Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Elevata una sanzione amministrativa da 5.800 euro dai Carabinieri Forestali nel territorio di Bagaladi, dove è stato accertato un taglio boschivo non autorizzato all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’intervento, eseguito in assenza delle prescritte autorizzazioni, ha coinvolto un’area di circa 10 mila metri quadri e ha portato all’individuazione dei responsabili, tra cui l’impresa esecutrice, la direzione lavori e la proprietà del fondo.

Operazione dei Carabinieri Forestali: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di controllo del territorio e di tutela del patrimonio forestale nel Parco Nazionale dell’Aspromonte ha visto impegnati i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo e il contributo tecnico del personale del Dipartimento U.O.A. Difesa del Suolo, Foreste e Forestazione della Regione Calabria. L’operazione si è concentrata in località “Cropazza”, nel territorio comunale di Bagaladi, all’interno del perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’accertamento: taglio boschivo senza autorizzazione

I militari hanno riscontrato che era stato effettuato un taglio boschivo su una superficie di circa un ettaro, corrispondente a 10 mila metri quadri, in un’area caratterizzata da bosco ceduo di castagno. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di stimare in circa 300 metri cubi la massa legnosa asportata. L’indagine ha evidenziato che l’unica autorizzazione rilasciata per l’area risultava valida esclusivamente per la stagione 2022/2023, mentre le operazioni di taglio sono state avviate successivamente, in assenza di un valido titolo autorizzativo.

Sanzioni e responsabilità

A seguito delle verifiche, è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 5.800 euro nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dell’intervento: l’impresa esecutrice, la direzione lavori e la proprietà del fondo. La sanzione è stata applicata in base alla normativa forestale vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale previsto per la gestione delle aree boschive.

Obiettivi dell’operazione: tutela dell’ambiente e rispetto delle regole

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza e prevenzione predisposto dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’obiettivo è garantire la salvaguardia degli ecosistemi forestali, la corretta gestione delle risorse naturali e il rispetto della normativa ambientale nelle aree protette. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza del rispetto delle procedure autorizzative previste per le utilizzazioni forestali, fondamentali per la tutela dell’equilibrio idrogeologico e della biodiversità del territorio aspromontano.

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte rappresenta un patrimonio naturale di grande valore, la cui tutela è affidata a un articolato sistema di controlli e prevenzione.

