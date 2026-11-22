Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Leandro Paredes è svenuto durante un’intervista in diretta televisiva, pochi minuti dopo aver festeggiato la vittoria del Boca Juniors nella Copa Sudamericana. Il centrocampista argentino, ex Roma e Juventus, si è accasciato improvvisamente davanti alle telecamere, facendo scattare i soccorsi. Trasportato in una clinica di Barranquilla per accertamenti, dopo la grande preoccupazione generale ha rassicurato i tifosi sui social: “Sto bene”.

Cosa è successo a Leandro Paredes

La serata di sabato 21 novembre sembrava destinata a concludersi soltanto con i festeggiamenti per il successo del Boca Juniors sull’Atletico Mineiro, battuto 2-0 nella finale di Copa Sudamericana disputata all’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla, in Colombia.

Paredes, capitano della squadra argentina, aveva appena sollevato il trofeo insieme ai compagni e celebrato la vittoria con la famiglia sul terreno di gioco. Poco dopo si è presentato ai microfoni di DSports per commentare il risultato, visibilmente affaticato.

“Ci sono poche parole per esprimere quello che sto vivendo. Sono felice e grato. Adesso dobbiamo goderci questo momento e ringraziare per tutto quello che abbiamo vissuto”, ha dichiarato. Mentre parlava con il giornalista Marcelo Benedetto, però, il centrocampista ha improvvisamente distolto lo sguardo, perso l’equilibrio ed è rovinato a terra.

La regia ha spostato l’inquadratura mentre le persone presenti si precipitavano a soccorrerlo. L’ex giocatore della Roma è riuscito a riprendersi dopo pochi istanti e a raggiungere gli spogliatoi sulle proprie gambe. Il personale sanitario ha comunque disposto immediati controlli.

Perché Paredes è svenuto, il caldo estremo e il cambio

A posteriori, si può affermare che i primi segnali di malessere per il calciatore erano comparsi già durante la finale. A Barranquilla si giocava in condizioni climatiche particolarmente impegnative, con un’umidità intorno all’80% e una temperatura percepita prossima ai 38 gradi (contro i 30°C segnati dal termometro).

Paredes, che tra l’altro era da poco rientrato da un problema muscolare, aveva iniziato ad accusare stanchezza e difficoltà respiratorie nel corso del primo tempo. Dopo l’intervallo le sue condizioni sembravano temporaneamente migliorate, ma al 58° minuto il capitano del Boca ha chiesto la sostituzione, lasciando il posto a Tomás Belmonte.

Una volta raggiunta la panchina, i compagni Adam Bareiro e Rodrigo Battaglia hanno cercato di aiutarlo facendogli aria con le maglie, mentre gli veniva applicato del ghiaccio sulla nuca. L’allenatore Rodolfo Arruabarrena, soprannominato “Vasco”, ha ricostruito l’episodio nella conferenza stampa successiva alla partita.

“Alla fine del primo tempo aveva avuto un calo e si sentiva stanco. Nell’intervallo era migliorato un po’, ma dopo dieci minuti faceva fatica a spostarsi lateralmente. È stato molto onesto e ha chiesto il cambio”, ha spiegato il tecnico.

Come sta ora Leandro Paredes

Dopo il malore, Leo Paredes è stato accompagnato in ambulanza in una struttura sanitaria in Colombia, dove è stato sottoposto agli esami di rito. Il trasferimento ha comportato anche un ritardo nella partenza della squadra per l’Argentina. A tranquillizzare i tifosi è stato lo stesso centrocampista, che dopo qualche ora ha pubblicato una fotografia dalla clinica, ancora con indosso la maglia del Boca Juniors.

“Sto bene, forza Boca. Oggi e sempre. Grazie a tutti per i messaggi, è stato solo un giramento di testa per tutti quei giri insieme“, ha scritto scherzando anche sui festeggiamenti per la conquista del trofeo. I medici hanno convenuto che non ci fosse bisogno di un ricovero notturno e Paredes è quindi tornato in albergo, dove ha ritrovato i compagni.

Anche il Boca Juniors ha pubblicato un aggiornamento sui propri canali social, accompagnando il video del ritorno del capitano con una battuta: “Bollettino medico: Leandro Paredes stordito dai giri, tutto bene da queste parti”.

Il Boca Juniors vince la Coppa dopo 18 anni

Passando all’ambito puramente sportivo, la finale di Barranquilla ha consegnato al Boca Juniors il terzo successo nella storia della Copa Sudamericana, dopo quelli del 2004 e del 2005. La squadra di Arruabarrena ha battuto l’Atletico Mineiro grazie ai gol di Santiago Ascacíbar al 16° minuto e Miguel Merentiel al 48°, interrompendo un’attesa di 18 anni dall’ultimo titolo internazionale, la Recopa Sudamericana conquistata nel 2008.

Per Leandro Paredes, tornato al Boca dopo una lunga carriera europea che lo ha portato a vestire anche le maglie di Roma, Paris Saint-Germain e Juventus, la vittoria ha avuto un significato particolare. “Felicità assoluta. Ho realizzato un sogno. Dal giorno in cui me ne sono andato sognavo questo momento”, ha dichiarato dopo il triplice fischio.