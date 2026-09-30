Parental control su WhatsApp in Italia, i genitori ora possono controllare foto profilo e gruppi con un PIN

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

WhatsApp introduce il parental control per gli account degli adolescenti. Meta ha annunciato nuovi strumenti che permettono a genitori e figli di configurare insieme alcune regole sull’uso dell’app. Le funzioni riguardano soprattutto privacy, gruppi, Canali, Stato e accesso a Meta AI. Basterà un PIN ai genitori per controllare tra le altre foto profilo e gruppi.

Parental Control su Whatsapp, come funziona

Il Parental Control amplia il percorso già avviato da WhatsApp con gli account supervisionati per i minori di 13 anni.

In questo caso, però, le impostazioni sono pensate per gli adolescenti e prevedono controlli meno invasivi.

Una delle novità principali riguarda la privacy.

I genitori potranno aiutare i figli a decidere chi può vedere la foto profilo e chi può aggiungerli ai gruppi.

Se l’adolescente vorrà rendere meno restrittiva una delle impostazioni controllate, servirà l’approvazione del genitore tramite un PIN scelto da quest’ultimo.

Il meccanismo è simile a quello già introdotto da Meta per gli account dei teenager su Instagram, dove alcune protezioni possono essere modificate solo con il consenso del genitore.

Avvisi sui gruppi, ma senza leggere le chat

I nuovi controlli riguardano anche i gruppi WhatsApp.

I genitori potranno scegliere di ricevere notifiche quando il figlio entra in un gruppo, lo abbandona o quando un gruppo a cui partecipa cresce in modo significativo.

Il controllo riguarda quindi alcuni eventi collegati all’account, non i contenuti delle conversazioni.

I messaggi personali e le chiamate continueranno a essere protetti dalla crittografia end-to-end.

Questo significa che un genitore potrà sapere che il figlio è entrato in un nuovo gruppo, ma non potrà leggere quello che viene scritto al suo interno.

I controlli su Stato, Canali e contenuti visibili

Meta introduce anche strumenti per gestire l’uso di Stato e Canali.

I genitori potranno intervenire sull’esperienza degli aggiornamenti di stato, stabilendo quali contenuti possano vedere i figli e chi possa visualizzare quelli pubblicati dagli adolescenti.

Le nuove impostazioni interessano in particolare le aree dell’app che espongono gli utenti a contenuti e interazioni più ampie rispetto alla conversazione privata tra due persone.

Meta AI, scelta tra modalità 13+ e contenuti limitati

Una parte del parental control riguarda Meta AI, l’assistente di intelligenza artificiale integrato in WhatsApp.

I genitori potranno scegliere tra l’esperienza predefinita indicata come “13+” e una modalità più restrittiva chiamata “Contenuti limitati”.

La distinzione è rilevante perché una conversazione con un chatbot non funziona come una normale chat WhatsApp.

I messaggi personali restano protetti dalla crittografia end-to-end, mentre Meta AI può elaborare le informazioni che l’utente decide di inviarle.

Con i nuovi controlli, le famiglie potranno quindi impostare un livello di protezione più alto per le interazioni con l’intelligenza artificiale.

Tutte le funzioni previste dal parental control di Whatsapp sono considerati come strumenti facoltativi.