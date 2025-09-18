Parenzo attacca Enzo Iacchetti dopo la lite con Eyal Mizrahi: "Ha confuso ebrei con israeliani, pippa di meno"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nello scontro televisivo tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi si sono aggiunte diverse voci e non poteva mancare quella di David Parenzo. Riprendendo quanto scritto da Andrea Scanzi, il conduttore ha criticato la “delirante performance di Enzo Iacchetti”. Ha inoltre fatto un riferimento alla canzone “Pippa di meno”.

Cosa ha detto David Parenzo?

In merito alla discussione tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi a È sempre Cartabianca, è intervenuto il giornalista e conduttore David Parenzo. Per farlo ha utilizzato un post scritto da Andrea Scanzi in merito ai fatti. È da lì che parte il suo commento, in cui definisce Scanzi “il noto chihuahua che si crede un dobermann del Fatto Quotidiano”.

Ha poi aggiunto che quello andato in onda è stato uno spettacolo imbarazzante, uno sproloquio di puro delirio, in cui Iacchetti sarebbe stato capace, in pochi minuti, di “assassinare qualunque fatto”. Secondo Parenzo, infatti, l’attore avrebbe parlato di “razza di ebrei” e confuso ebrei e israeliani.

Ha infine chiuso il commento con un riferimento alle sue preferenze su Enzo Iacchetti, ricordandolo al Festivalbar del 1995 quando cantava Pippa di meno. E ha aggiunto: “Mai canzone fu più indicata”.

Il post di Andrea Scanzi

Ma cosa aveva scritto Scanzi nel suo post? Il giornalista aveva rivolto una domanda al proprio pubblico, chiedendo se avessero visto Enzo Iacchetti in televisione durante il suo intervento a È sempre Cartabianca. Ha quindi commentato: “Di fronte a un personaggio semplicemente improponibile, una sorta di David Parenzo appena più riuscito, Enzo è semplicemente saltato ed esploso, dando voce a tutto il dolore e a tutta l’indignazione di chi non può restare indifferente di fronte allo sterminio dei palestinesi”.

Ha poi aggiunto che finalmente un uomo aveva detto tutto quello che andava detto, con la giusta rabbia e la giusta nettezza. Ha chiuso con: “Solo applausi. Ti voglio bene, Enzo!”. Un commento che faceva riferimento diretto a Parenzo e che quest’ultimo ha voluto riprendere per replicare.

Enzo Iacchetti rifarebbe tutto

Con un ultimo video sulla questione, Enzo Iacchetti, sul proprio profilo social, ha ribadito la difficoltà di dialogare con una persona che non riusciva neanche a considerare le vittime palestinesi come innocenti. È diventata tristemente nota l’affermazione di Eyal Mizrahi: “Definisci bambino”.

A questo e ad altre parole, Iacchetti è infine esploso insultando l’altro ospite e minacciandolo. Un comportamento che, come lui stesso dichiara, rifarebbe: “le parole dalla prima all’ultima le ripeterei”. Il video in cui lo afferma è accompagnato da una didascalia semplice e chiara: “Palestina libera!”. ANSA In foto un frame del video di Enzo Iacchetti