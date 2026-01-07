Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una frana ha causato la chiusura di una strada e la rottura di condutture del gas a Frosinone, richiedendo l’intervento della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. L’evento, avvenuto nella mattinata di ieri, è stato provocato dalle forti piogge che hanno colpito la zona. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e fornito istruzioni ai residenti per prevenire ulteriori pericoli.

Emergenza maltempo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le forti precipitazioni che hanno interessato il territorio anche nella giornata di ieri hanno generato una serie di emergenze che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato, impegnata istituzionalmente anche nelle attività di pubblico soccorso, è stata chiamata a gestire una situazione di pericolo legata al maltempo.

La frana in via Vincenzo Ferrarelli

Nella mattinata di ieri, la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa, in via Vincenzo Ferrarelli. Gli agenti hanno constatato che una parete rocciosa aveva ceduto, provocando una frana che ha coinvolto l’intera carreggiata stradale. La strada è risultata completamente impraticabile, con gravi disagi per la circolazione e la sicurezza dei residenti.

Il rischio gas e le misure di sicurezza

Il cedimento della parete rocciosa ha causato anche la rottura delle condutture del gas metano, aumentando il rischio di esplosioni o intossicazioni. Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area, delimitando la zona interessata e fornendo precise indicazioni agli abitanti. Ai residenti è stato chiesto di rimanere all’interno delle proprie abitazioni e di evitare l’uso di corrente elettrica e fiamme libere, per ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Il coordinamento con Vigili del Fuoco e tecnici Italgas

Vista la gravità della situazione, si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell’Italgas, chiamati a bloccare la fuoriuscita di gas e a ripristinare le condizioni di sicurezza. Il lavoro congiunto delle forze dell’ordine e dei tecnici specializzati ha permesso di gestire l’emergenza in modo tempestivo, evitando conseguenze più gravi per la popolazione.

ANSA