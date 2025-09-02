Paris Jackson a Venezia, stroncato l'aeroporto italiano: "Il più schifoso dove io sia mai stata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paris Jackson arriva in Italia e critica l‘aeroporto come il peggiore mai visto. Sui social scrive di essersi trovata particolarmente male e lo fa con una critica diretta, parlando proprio di “aeroporto più scadente”.

Paris Jackson critica l’aeroporto italiano

Paris Jackson è arrivata in Italia per la première veneziana di Frankenstein di Guillermo del Toro, dove ha sfilato sul red carpet della Mostra.

Sui social è circolata una sua storia in cui criticava duramente l’aeroporto d’arrivo (presumibilmente il Marco Polo di Venezia), ma al momento non ci sono conferme. L’attrice ha scritto: “Meanest, shittiest airport I’ve ever been to”. Ovvero: “l’aeroporto più misero e di m**a in cui sia mai stata”.

IG di Paris Jackson

Secondo Skytrax, Roma Fiumicino è tra i top globali 2025 e ha una certificazione 5-Star confermata a marzo 2025. Venezia Marco Polo è classificato 3-Star e offre quindi uno standard intermedio.

Frankenstein di Guillermo del Toro

Sabato 31 agosto 2025 alla Sala Grande del Lido, l’attesissimo *Frankenstein* di Guillermo del Toro ha ricevuto una standing ovation di 13 minuti, la più lunga dell’edizione. Oscar Isaac (Victor Frankenstein) e Jacob Elordi (la Creatura) si sono commossi sul palco.

Il film, produzione Netflix da circa 120 milioni di dollari e 149 minuti di durata, è in concorso per il Leone d’Oro. Nel cast anche Mia Goth (Elizabeth Lavenza), Christoph Waltz (misterioso mercante d’armi) e Felix Kammerer (fratello minore di Frankenstein).

Chi è Paris Jackson?

Paris-Michael Katherine Jackson (nata il 3 aprile 1998 a Beverly Hills) è modella, cantautrice e attrice statunitense; è la secondogenita e unica figlia di Michael Jackson e Debbie Rowe.

In musica ha pubblicato l’album di debutto Wilted (2020, Republic Records), l’EP The Soundflowers (2020) e The Lost EP (2022), oltre ai singoli Let Down, Lighthouse e Bandaid (2023). Al cinema e in TV è apparsa in Gringo (2018), The Space Between (2021), Habit (2021), Sex Appeal (2022) e nelle serie Star, Scream, American Horror Stories e Swarm (2023).

Attiva anche nella moda (tra cui Paris Fashion Week S/S 2025 per Maison Yoshiki Paris) e nell’attivismo: ha sostenuto Black Lives Matter ed è ambassador della Elizabeth Taylor AIDS Foundation e di Heal Los Angeles.