Paris Jackson mostra il setto nasale bucato dalla droga, come sta oggi la figlia di Michael Jackson

Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, ha deciso di mostrare sui social il setto nasale usurato per l’uso di droghe. Lontano dalle sostanze stupefacenti dal 2020, la cantante e modella ha scelto di pubblicare un video per raccontare la sua storia e lanciare un messaggio ai suoi follower con la speranza di esortare tutti a non vivere l’incubo che ha dovuto affrontare.

Il video di Paris Jackson con il naso bucato dalla droga

Una decisione forte quella di Paris Jackson, che su TikTok ha deciso di spiegare il suo problema.

Non si tratta solo di una questione estetica ma anche fisica.

La figlia di Michael Jackson ha dichiarato di non aver mai affrontato questo tema, ma che “a volte può essere molto evidente”.

Il setto nasale perforato comporta che la respirazione dal naso sia difficoltosa, generando un fischio fortissimo.

Il messaggio ai ragazzi

Paris Jackson ha inoltre scelto di far vedere l’interno della narice usando la torcia del suo cellulare.

In questo modo ha mostrato ai suoi follower la perforazione “è esattamente da dove pensate che provenga”, ha commentato.

Per circa sette anni, la cantante e attrice ha fatto uso di droghe, in particolare cocaina.

Ha pubblicato il video per lanciare un appello ed esortare tutti i ragazzi a non fare come lei.

“Non dirò a nessuno cosa fare, io non lo consiglio, perché mi ha rovinato l’esistenza” ha sottolineato nel video.

Come sta oggi Paris Jackson

Dal 2020 Paris Jackson non fa più uso di droghe.

L’attrice ha però scelto di non operarsi per risolvere il problema del setto nasale perforato per evitare di assumere antidolorifici.

La figlia di Michael Jackson teme che l’assunzione di farmaci possa indurla a drogarsi di nuovo “io non voglio rischiare di rompermi la testa con quella roba e di riavvicinarmi a quel mondo”, ha spiegato.

La sua condizione di astinenza era stata testimoniata sempre sui social, infatti in un video aveva mostrato le medaglie che celebrano ogni anno di astinenza.

In quell’occasione aveva ringraziato tutte le persone che le erano state accanto lungo il percorso di riabilitazione.