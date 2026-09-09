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Anche per la famiglia di Marina Balboni, una delle vittime attribuite al Mostro di Modena, la possibilità di una riapertura delle indagini per dare finalmente un nome al presunto serial killer riaccende la speranza. Stefano Balboni, il cugino, racconta che la sera in cui Marina fu uccisa il padre le avrebbe chiesto di restare in casa “chiedendole di non frequentare più quelle persone“. La 21enne, tuttavia, aveva risposto di essere costretta ad uscire anche se aveva paura.

La speranza del cugino di Marina Balboni

Corriere della Sera ha raccolto le dichiarazioni di Stefano Balboni, il cugino di Marina Balboni, la 21enne uccisa nella notte del 1° novembre 1987.

Appresa la notizia della possibile riapertura delle indagini sul Mostro di Modena, il killer che terrorizzò la provincia dal 1985 al 1993, Stefano non nasconde una certa speranza: “Vuole dire che la Procura ritiene che ci sia la possibilità di scoprire qualcosa in più tramite i reperti di allora”.

In più, il cugino della terza vittima attribuita al Mostro ricorda che “oggi ci sono tanti strumenti innovativi ed è per questo che siamo fiduciosi”.

Questa vicenda, che Stefano Balboni ricorda essere “lunga e travagliata”, oggi “merita una conclusione”. E l’avvocata Barbara Iannuccelli, che rappresenta la famiglia della vittima Anna Maria Palermo, ha dato il la presentando un’istanza di revisione presso la Procura di Modena.

L’omicidio del 1° novembre 1987

Sono almeno 8, gli omicidi attribuiti al Mostro di Modena. Sua cugina Marina fu rinvenuta cadavere la notte del 1° novembre 1987 in un canale lungo la strada che collegava Carpi (Modena) a Gargallo.

L’assassino l’aveva strangolata con il foulard che la vittima indossava e aveva abusato sessualmente di lei. Marina Balboni era amica di Donatella Guerra, seconda vittima del Mostro, uccisa il 12 settembre 1987 presso le cave di San Damaso (Modena) con i segni di una violenza sessuale e ferite da arma da taglio.

L’ultima notte di Marina Balboni

Il cugino Stefano ricorda che “la notte in cui venne uccisa, mio zio la invitò a restare a casa chiedendole di non frequentare più quelle persone“. Marina Balboni rispose “di avere paura di quella gente, ma di essere costretta ad andare“.

Stefano è convinto che “se le indagini fossero state fatte allora in modo diverso, magari si sarebbe salvata, chissà”, e si domanda se ci fosse anche più di un assassino, nella lunga storia del Mostro di Modena ancora oggi senza nome.