Parla l'ex fidanzata di Pippo Baudo Adriana Russo: "Lo lasciai prima delle nozze, reagì malissimo"

Adriana Russo ha ricordato la storia d’amore vissuta con Pippo Baudo nel 1981, definendola una relazione “pazzesca” e affermando che all’epoca il conduttore da lei “voleva 5 figli“. L’attrice romana, che ha compiuto 71 anni lo scorso febbraio, ha inoltre raccontato che Baudo avrebbe voluto sposarla tanto che andò da suo padre per chiedere la sua mano. Poi, però, non se ne fece nulla in quanto lei si tirò indietro all’ultimo minuto. Questa almeno la versione dell’interprete capitolina.

Adriana Russo, ex fidanzata di Pippo Baudo: “L’ho lasciato io”

“Fu una storia d’amore pazzesca, Pippo mi voleva sposare, voleva 5 figli, ma io ero troppo giovane e alla fine l’ho lasciato”. Così Adriana Russo intervistata dal magazine Oggi.

Incontrò Pippo Baudo a una mostra d’arte nel 1981, lui la corteggiò e lei capitolò. Il primo bacio su una 500 bianca. Una storia definita dalla stessa Russo passionale, interrottasi però sul più bello, cioè alla vigilia di un matrimonio organizzato a Las Vegas.

ANSA Pippo Baudo

“Eravamo innamorati – ha dichiarato Russo – ma Pippo si fece prendere da una frenesia inspiegabile. Andò da mio padre e gli chiese la mia mano, voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli. E sia chiaro, di figli non ne voleva due, ma cinque”.

“Correva, come se avesse una gran fretta – ha aggiunto -. Dopo neanche un anno insieme, siccome non aveva avuto ancora il divorzio dalla prima moglie aveva organizzato il matrimonio a Las Vegas. È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro”.

“Pippo, gli dicevo, stai andando troppo di corsa, ma lui insisteva “ti sposo, ti sposo, vieni con me a Morlupo, butto la chiave e ce ne stiamo lì””, un’altra esternazione dell’interprete capitolina circa la love story vissuta con Baudo.

L’attrice: “Non ero pronta per il matrimonio e lui era geloso”

Ha quindi svelato che all’inizio della relazione si è sentita come una principessa nel mondo delle fiabe, ma poi, quando si è ritrovata al bivio delle nozze, ha avuto paura di perdere la propria libertà: “Non ero pronta, ero troppo giovane, tutto lì, e amavo la mia libertà. Non me la sentivo di vivere a 40 chilometri da Roma, lontana dai miei amici, casalinga e madre di famiglia”.

Inoltre ha sostenuto che Baudo, nei suoi confronti, “aveva una gelosia morbosa”. “Ho avuto l’impressione che mi volesse isolare – ha proseguito -. Gli ho detto tra le lacrime che non me la sentivo di sposarlo e lui la prese malissimo. Era come se non ci credesse, come se non capisse, ma io ero inamovibile e un certo punto lo vidi piangere “.

Tuttavia l’attrice oggi pensa di aver sbagliato nel non sposare Pippo: “Allora mi sembrava di pagare un prezzo esagerato, oggi col senno di poi dico che ho sbagliato. Era una storia d’amore pura e se fosse rimasta segreta, vissuta passo dopo passo, senza fretta, forse sarebbe durata fino a oggi”.

Adriana Russo: “Perché non mi sono recata alla camera ardente”

Adriana Russo ha spiegato infine di aver appreso della morte dell’ex fidanzato mentre si trovava nella sua casa alle porte di Roma, rimanendoci molto male. Ha preferito però non andare a fare visita alla camera ardente. Non se l’è sentita.