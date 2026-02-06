Parla la donna aggredita a pugni dal 22enne in zona San Lorenzo a Roma, "credevo mi avesse spaccato i denti"

È sorridente, oggi, la donna che senza un motivo è stata aggredita a pugni da un 22enne nel quartiere San Lorenzo a Roma. Ha il volto tumefatto e la paura che ancora incupisce i suoi occhi, ma ha tanta forza per raccontare: “Credevo mi avesse spaccato i denti”, rivela alle telecamere. Dopo aver ricevuto il colpo, infatti, la giovane mamma si è stupita del fatto che “la mia faccia fosse ancora lì”, dato che ha “percepito da subito la violenza” di quell’aggressione.

Parla la mamma aggredita a Roma

Venerdì 6 febbraio le telecamere di Dentro La Notizia hanno raggiunto la donna che lunedì 2 febbraio è stata colpita con un pugno da un passante, un giovane di 22 anni, mentre transitava in via dei Dalmati del quartiere San Lorenzo di Roma in bicicletta insieme al figlio.

Come noto, la 44enne ha ricevuto una prognosi di 30 giorni e il suo percorso di riabilitazione sul viso non è ancora finito. “Ho una frattura nasale e una frattura allo zigomo” destro, racconta all’inviata del format condotto da Gianluigi Nuzzi.

Sabato 7 febbraio dovrà sottoporsi a “un intervento chirurgico per rimettere un po’ a posto il viso”. Quindi la donna ritorna a quel pomeriggio di lunedì.

La giovane mamma stava accompagnando il figlio dall’oculista, quando per puro caso la sua strada ha incrociato quella di Mohammed M., una persona già nota nel quartiere.

L’aggressione a San Lorenzo

L’evento è stato interamente ripreso da una videocamera di sorveglianza. Quando il 22enne l’ha colpita “ho realizzato immediatamente la violenza“, racconta la donna, che in un primo momento è arrivata a pensare che le “avesse spaccato i denti”.

Quindi si è portata una mano sul volto e “mi sono sentita sollevata che la mia faccia fosse ancora lì” e ha afferrato istintivamente il cellulare per chiamare il 112 mentre gridava e chiedeva aiuto. Il figlio “era impietrito, immobile e in piedi”.

Chi è il 22enne

La stessa donna rivela di essere già a conoscenza di quel ragazzo, un giovane che vedeva quando andava a prendere i figli all’uscita di scuola. “È un ragazzo molto malato“, dice all’inviata.

Come riporta il Corriere della Sera, il giovane è stato sottoposto a un TSO e ora si trova piantonato nel reparto di Psichiatria nell’attesa che Prefettura e Campidoglio trovino una struttura idonea al trattamento dei suoi problemi di natura psichica. Prima dell’aggressione alla 44enne, infatti, il ragazzo si sarebbe reso protagonista di altri eventi simili: attacchi senza motivo e soprattutto contro donne.