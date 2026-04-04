Parla un testimone della morte del 12enne Louis Pisha a Bologna, "ha mollato la presa davanti a noi"

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Non si dà pace, uno dei testimoni che ha assistito alla tragedia del 12enne Louis Pisha, morto in via Piave 6 a Bologna dopo essere precipitato dal lucernario di una palazzina. A parlare è un residente, che a Bologna Today ha affidato la sua versione. Dopo aver avvertito le urla è partita la corsa contro il tempo, poi il bambino “ha mollato la presa davanti a noi ed è caduto”.

La testimonianza di un residente di via Piave 9

Alle 19 di venerdì 3 aprile le urla dei quattro amici di Louis Pisha hanno attirato l’attenzione dei residenti. Nessuno di quei ragazzi viveva nel condominio di via Piave 6, ma lo visitavano spesso per passare il tempo nel terrazzo, con una vista sul tramonto e pochi momenti goliardici per scattare qualche foto.

Improvvisamente i residenti presenti si sono affacciati e hanno assistito alla scena: Louis era aggrappato al cornicione della cupola in plexiglass e i suoi amici chiedevano aiuto.

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Bologna Today ha raccolto la testimonianza di un uomo che ha tentato di soccorrerlo: “Ho provato ad aprire la porta per arrivare sul terrazzo, ma era chiusa”. La porta di accesso al tetto, infatti, risulta sempre chiusa a chiave. Così si trovava anche ieri, 3 aprile, mentre si consumava la tragedia. I ragazzi avrebbero infatti raggiunto il tetto rompendo una finestra laterale del torrino sormontato dal plexiglass.

Quindi il residente avrebbe tentato di raggiungere il tetto passando “dalla finestra che i ragazzi avevano forzato, ma era tardi”. In extremis qualcuno ha portato una scala per raggiungere Louis dal basso e accompagnarlo verso il pianerottolo dell’ottavo piano, ma il 12enne “era troppo lontano e poi era pesante, completamente sospeso“.

La morte del 12enne Louis Pisha

Il condomino ha assistito a quell’ultimo grido di vita di Louis. “Per afferrarlo avrei dovuto sdraiarmi”, vista la distanza che correva tra lui e il ragazzo. Poi la tragedia.

“Ha mollato la presa davanti a noi ed è caduto. Una scena terrificante”, racconta alla stampa locale.

Le indagini sulla tragedia di Bologna

Alcuni dettagli sono ancora da chiarire: secondo alcune fonti – Il Resto del Carlino, ad esempio – quella finestra laterale del torrino sarebbe stata forzata dagli stessi ragazzi per aprire un varco verso il tetto. Bologna Today, invece, riporta la testimonianza di un altro residente che spiega che “era tenuta aperta da una gruccia per abiti”.

Quindi il gruppo, una volta sul tetto, avrebbe usato delle sedie per arrampicarsi e raggiungere la cupola di plexiglass. Lì, Louis, si è incamminato fino a infrangere la lastra e precipitare nel vuoto. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Santa Viola, dalla Squadra Mobile e dalla polizia scientifica, e coordinate dal pm Mariangela Farneti. Secondo indiscrezioni, gli inquirenti sono convinti che si tratti di una fatalità e per questo si valuta la possibilità di disporre l’autopsia.