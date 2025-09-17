Parlamentari di Svp contro Fedez per la frase su Jannik Sinner e Hitler nella nuova canzone: "Rara stupidità"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Anche i politici si scagliano contro Fedez dopo la pubblicazione di una parte del testo della sua nuova canzone, in cui Jannik Sinner è stato accostato a Hitler. I parlamentari di Svp hanno pubblicato una nota, accusando il rapper per il suo “accostamento di rara stupidità, offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia”.

Parlamentari Svp contro Fedez: la nota ufficiale

Anche i parlamentari di Svp si sono schierati contro Fedez in merito alle accuse lanciate al cantante dopo la pubblicazione di un estratto del suo nuovo brano sulle Storie su Instagram.

Il partito Südtiroler Volkspartei, nato per rappresentare gli interessi dei gruppi linguistici tedesco e ladino della provincia autonoma di Bolzano, ha pubblicato una nota ufficiale, in cui si commenta il testo della canzone del rapper, dove Jannik Sinner viene accostato a Hitler.

ANSA

Il rapper Fedez

La nota è stata firmata dai parlamentari Julia Unterberger e Manfred Schullian.

La critica al verso che accosta Jannik Sinner a Hitler: “Rara stupidità”

Il comunicato redatto dai parlamentari di Svp è stato diffuso dall’ANSA.

“Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia”, hanno dichiarato i politici.

“Pur di avere un po’ di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca”, accusano i politici di Svp.

I parlamentari hanno poi concluso la nota contro il rapper con la frase: “Per le menti semplici la diversità è sempre un problema”.

La canzone del rapper che è diventata un caso

La nota dei parlamentari di Svp si riferisce ai versi della canzone di Fedez che citano Sinner e Hitler.

Nel passaggio incriminato, il rapper afferma: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Il nuovo brano non si limita a citare il dittatore e lo sportivo nella stessa strofa: il cantante ha anche preso di mira san Carlo Acutis e Elly Schlein.

Tuttavia, si è recentemente difeso durante un’intervista a La Zanzara, affermando che si tratta solo di ironia e che il suo attacco è una “critica al fanatismo italiano”.