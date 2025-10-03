Parlamentari italiani sulla Flotilla, Croatti furioso di essere tornato a casa: "Si sono liberati di noi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti ha espresso rabbia per l’immediata liberazione sua e degli altri suoi colleghi italiani presenti sulla Global Sumud Flotilla. Il parlamentare ha accennato al fatto che Israele potrebbe essersi “liberato” di loro, per non compromettere le relazioni con il Governo italiano.

La rabbia di Croatti dopo la liberazione

Dopo il suo ritorno in Italia da Israele, Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, ha espresso rabbia per il rilascio immediato suo e degli altri parlamentari italiani.

Israele ha infatti deciso di liberare immediatamente Croatti e gli altri tre parlamentari, l’eurodeputata Annalisa Corrado e il deputato Arturo Scotto del Pd e l’eurodeputata Benedetta Scuderi di Europa Verde.

ANSA Croatti riabbraccia i familiari all’aeroporto

“Ora c’è rabbia, non sollievo, per essere tornato a casa e chiedo che si faccia quanto possibile per liberare tutti gli attivisti che sono detenuti illegalmente” ha dichiarato Croatti, che ha anche ribattuto a chi ha dato ai parlamentari liberati dei “privilegiati”:

A chi afferma che i parlamentari siano dei privilegiati dico che proprio per il ruolo diplomatico eravamo su quelle navi. Volevamo far pesare questa carica a livello di attenzione mediatica e per estendere la possibilità di avere canali comunicativi e contatti più diretti con la Farnesina; proteggere dunque tutti gli equipaggi.

La “presenza ingombrante” dei parlamentari italiani

Proprio la strategia che i parlamentari volevano attuare, di aiutare gli attivisti con la propria presenza, sarebbe stata resa vana dall’immediata liberazione.

Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, sarebbe stato lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani ad adoperarsi nella serata del 2 ottobre perché i parlamentari italiani facessero immediato ritorno in Italia.

“Il nostro peso era forse ingombrante per Israele e ci hanno immediatamente liberati. Anzi si sono liberati di noi” ha commentato a riguardo Croatti.

Gli attivisti imprigionati in Israele

Dei circa 200 attivisti catturati da Israele, una quarantina sarebbero italiani. Il numero di persone italiane imbarcate all’inizio della spedizione era di 47, inclusi i quattro parlamentari.

Tra le persone detenute al momento in Israele c’è anche il giornalista Alessandro Mantovani, collaboratore proprio del Fatto Quotidiano. A riguardo, il senatore Croatti ha dichiarato:

Attivisti pacifici che portavano aiuti umanitari per Gaza sono stati attaccati in acque internazionali da 20 navi da guerra israeliane e arrestati con mitra spianati. Ciascuno tragga le sue conclusioni.