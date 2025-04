Parma, 16enne prova a rubare snack e bibite al supermercato: spintona la guardia e viene denunciato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un 16enne denunciato per tentata rapina il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Parma. Il giovane è stato fermato mentre cercava di sottrarre merce da un supermercato, reagendo in modo aggressivo.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri mattina in un supermercato di Via Verdi a Parma. Un equipaggio delle volanti è intervenuto a seguito di una segnalazione giunta al 113, riguardante un ragazzo che aveva appena tentato di rubare della merce.

La dinamica dei fatti

Gli agenti, giunti sul posto, hanno contattato l’addetto alla sorveglianza, il quale ha riferito di aver notato il giovane aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali. Dopo aver prelevato alcuni alimenti e bevande, li aveva nascosti nella giacca. Successivamente, si era avviato verso le casse, mettendosi in fila accanto a un conoscente, ma senza pagare la merce occultata.

Reazione aggressiva e intervento della polizia

Il ragazzo è stato fermato oltre le casse dall’addetto alla sicurezza, ma ha reagito in modo aggressivo, spintonando l’uomo nel tentativo di fuggire. Gli agenti intervenuti hanno fermato e identificato il giovane, recuperando gli alimenti rubati per un valore complessivo di 12 euro. La merce, integra e rivendibile, è stata restituita al responsabile del negozio.

Conclusione dell’intervento

Alla luce dei fatti, il minore è stato accompagnato in Questura, dove è stato identificato come cittadino straniero con precedenti per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure di rito, il 16enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per rapina impropria e successivamente affidato alla madre, convocata in Questura a Parma.

