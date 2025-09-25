Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel primo pomeriggio di ieri a Parma: un 18enne italiano residente fuori provincia è stato fermato in Viale Toschi e trovato in possesso di ketamina e LSD, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato trattenuto in Questura in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il controllo in Viale Toschi: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di 24 settembre. Un equipaggio delle volanti, impegnato nella consueta attività di controllo del territorio, ha notato un gruppo di ragazzi che sostava davanti alle scalinate di Viale Toschi, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono stati insospettiti dal comportamento di uno dei giovani, che ha compiuto un movimento repentino nel tentativo di nascondere qualcosa. Questo gesto ha spinto i poliziotti a procedere con un controllo più approfondito.

L’identificazione e la perquisizione

Il ragazzo, identificato come un cittadino italiano di 18 anni, ha mostrato subito segni di nervosismo e insofferenza durante il controllo. Alla richiesta degli agenti di mostrare il contenuto delle tasche, il giovane ha esibito un portafogli con 6 banconote da 20 euro e i propri documenti.

La perquisizione è proseguita con l’ispezione dello zaino, dove è stata trovata una bustina trasparente dell’Ikea contenente una sostanza sospetta. In un primo momento, il giovane ha tentato di giustificarsi affermando che si trattava di sale da cucina.

Il trasferimento in Questura e i successivi accertamenti

Visto il sospetto, gli agenti hanno deciso di accompagnare il 18enne in Questura per ulteriori verifiche. Qui, durante una perquisizione più approfondita, sono stati rinvenuti altri 4 involucri chiusi contenenti una sostanza bianca in cristalli, oltre a 2 bustine con una sostanza diversa dalla precedente. Inoltre, sono state trovate ulteriori 2 banconote da 50 euro e 3 banconote da 5 euro.

Tutto il materiale sospetto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti per essere sottoposto ad analisi qualitative da parte del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica.

L’esito delle analisi: ketamina e LSD

Le analisi hanno confermato che la sostanza contenuta nella bustina dell’Ikea e nei 4 involucri era ketamina, per un peso complessivo di 58,7 grammi. Nei 2 involucri di plastica è stata invece identificata LSD, per un totale di 0,5 grammi.

La presenza di queste sostanze, entrambe classificate come stupefacenti, ha aggravato la posizione del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, il 18enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Parma in attesa del rito direttissimo.

IPA