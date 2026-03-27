Parma, aggredita funzionaria della Motorizzazione Civile dopo l'esclusione dall’esame di 4 candidati
Aggressione a una funzionaria della Motorizzazione Civile di Parma: esclusi quattro candidati dall’esame, interviene la Polizia.
Una funzionaria della Motorizzazione Civile è stata aggredita a Parma nella giornata di mercoledì 25 marzo. L’episodio è stato originato dall’esclusione di quattro candidati dalla sessione d’esame a causa dell’attivazione del metal detector, che ha portato a un acceso diverbio e a minacce da parte del fratello di uno degli esclusi.
La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 13:55 presso la Motorizzazione Civile di via Chiavari a Parma. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto la segnalazione di un’aggressione ai danni di una funzionaria esaminatrice. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato nel cortile e nelle aree esterne alle aule d’esame un gruppo di circa dieci giovani, mentre la funzionaria coinvolta è stata rintracciata all’interno della sala d’attesa, visibilmente scossa ma subito rassicurata dagli operatori.
La dinamica dei fatti: esclusione dall’esame e tensioni
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione si è sviluppata durante l’ultima sessione d’esame. In fase di controllo degli accessi, il metal detector ha ripetutamente segnalato la presenza di oggetti metallici su quattro candidati, che per questo motivo non sono stati ammessi alla prova. L’esclusione ha generato un acceso confronto, culminato in minacce rivolte alla funzionaria da parte del fratello di uno dei candidati esclusi.
L’identificazione e il ritorno alla calma
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arrivo degli agenti ha permesso di riportare la calma tra i presenti. Tutti i giovani coinvolti sono stati identificati e la situazione è stata normalizzata senza ulteriori conseguenze. La funzionaria, pur scossa dall’accaduto, ha ricevuto il necessario supporto dagli operatori intervenuti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.