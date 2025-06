Parma, arrestato 20enne con precedenti per furti e maltrattamenti: dovrà scontare oltre 3 anni di carcere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri. Un 20enne di origini dell’est è stato fermato a Parma in esecuzione di un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento. La misura è stata adottata per la revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e il ripristino dell’ordine stesso.

Un passato di reati e condanne

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, residente a Parma, ha accumulato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia, che hanno portato a diverse condanne. L’aggravamento della misura è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di un episodio avvenuto fuori provincia, dove il soggetto era stato sorpreso con della refurtiva dal proprietario dei beni stessi.

Denuncia per ricettazione e porto abusivo di armi

In quell’occasione, il 20enne, all’epoca minorenne, era stato denunciato per ricettazione, furto in abitazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso anche di 4 coltelli. L’episodio ha contribuito alla decisione di revocare la sospensione del decreto di carcerazione.

Formalità e detenzione

A seguito dell’emissione del provvedimento, l’uomo è stato rintracciato presso il proprio domicilio a Parma e successivamente accompagnato in Questura per le formalità di rito. Infine, è stato associato presso un istituto penale, dove dovrà scontare una pena di anni tre, mesi quattro e giorni 6 di reclusione, oltre al pagamento di una multa di euro 1200. La città di Parma è stata teatro di questa operazione che ha visto la conclusione di un percorso giudiziario complesso.

