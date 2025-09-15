Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di borsa e utilizzo illecito di carte di pagamento: è questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata di ieri a Parma, dove un cittadino somalo di 25 anni è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo è stato individuato dopo che una donna aveva segnalato il furto della propria borsa e l’uso fraudolento della sua carta di debito presso un bar-tabacchi della zona. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sospettato è stato fermato poco dopo il fatto, mentre tentava di disfarsi della refurtiva e di allontanarsi dal luogo del reato.

La segnalazione e l’intervento immediato della Polizia

La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio in via Garibaldi, è stata avvicinata da una donna in evidente stato di agitazione. La signora ha raccontato agli agenti di aver subito il furto della propria borsa, lasciata incustodita all’interno del furgone parcheggiato poco distante. La vittima ha inoltre riferito che, a partire dalle 9.00 circa, erano state effettuate alcune operazioni sospette con la sua carta di debito, custodita proprio nella borsa appena sottratta.

Le operazioni fraudolente e la scoperta del sospettato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti si sono subito recati presso il bar-tabacchi segnalato dalla donna, situato nella stessa via Garibaldi. Proprio nei pressi dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno notato la presenza di un cittadino somalo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. Alla vista degli operatori, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente in direzione del Teatro Regio, cercando nel frattempo di liberarsi di un borsello da donna di colore nero, gettandolo a terra nel tentativo di disfarsi delle prove.

Il recupero della refurtiva e la perquisizione

Il borsello è stato prontamente recuperato dagli agenti e riconosciuto dalla vittima come proprio. All’interno sono stati trovati documenti personali, quelli dei figli della donna e un carnet di assegni. La perquisizione personale del sospettato ha permesso di rinvenire 11 biglietti “Gratta e Vinci”, per un valore complessivo di 70 euro, acquistati proprio presso il bar-tabacchi indicato, utilizzando la carta di debito rubata. Nel tentativo di eludere le responsabilità, l’uomo ha cercato di disfarsi anche della carta stessa e della tessera sanitaria europea intestata a uno dei figli della vittima, facendole cadere nell’abitacolo dell’auto di servizio della Polizia poco prima di essere accompagnato in Questura.

Le dichiarazioni del sospettato e le indagini della Polizia

Nel corso dell’identificazione, il cittadino somalo ha tentato di giustificare il possesso del borsello, dichiarando di averlo ricevuto da un conoscente di origine tunisina, identificato solo come “Amin”, che gli avrebbe chiesto di effettuare gli acquisti per suo conto. Gli agenti, tuttavia, hanno proceduto a contattare la titolare del bar-tabacchi per acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza. I filmati hanno confermato la presenza dell’uomo durante le operazioni di acquisto illecito, rafforzando così il quadro indiziario a suo carico.

Restituzione della refurtiva e sequestro dei beni

Il borsello, seppur privo di alcuni effetti personali, è stato restituito alla legittima proprietaria, mentre i Gratta e Vinci sono stati posti sotto sequestro dagli agenti. La tempestività dell’intervento ha permesso di recuperare gran parte della refurtiva e di impedire ulteriori utilizzi fraudolenti della carta di pagamento sottratta.

Il profilo del denunciato e i precedenti

L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed era già destinatario di una misura di prevenzione dell’avviso orale. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori nella città di Parma.

IPA