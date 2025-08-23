Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e quasi 20.000 euro sottratti il bilancio di un’indagine dei Carabinieri di San Pancrazio Parmense che ha portato all’identificazione di una 51enne italiana, sospettata di appropriazione indebita ai danni della società per cui lavorava. L’episodio è emerso nei primi mesi del 2025 a Parma, quando il legale rappresentante dell’azienda ha rilevato anomalie nei bilanci e ha sporto querela, facendo scattare le indagini che hanno permesso di ricostruire la vicenda e individuare la presunta responsabile.

Le indagini dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è partita dopo che il titolare di una società locale, attiva nella fornitura e gestione di apparecchiature per la contabilizzazione fiscale e dei pagamenti, ha notato un ammanco di diverse migliaia di euro nei bilanci aziendali. L’analisi dei rendiconti finanziari ha permesso di evidenziare una discrepanza tra gli interventi effettuati presso le attività commerciali dei clienti e gli incassi effettivamente depositati sul conto corrente aziendale.

La scoperta delle anomalie e la denuncia

Nei primi mesi del 2025, l’amministratore della società di Parma ha riscontrato che alcune operazioni risultavano fatturate ma non saldate, mentre in altri casi i clienti avevano pagato in contanti senza ricevere la relativa fattura. Insospettito da queste irregolarità, l’imprenditore ha contattato alcuni clienti storici, raccogliendo ulteriori elementi che hanno rafforzato i suoi dubbi. Di fronte a un “buco” di quasi 20.000 euro nelle casse aziendali, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di San Pancrazio Parmense, formalizzando una querela che ha dato il via alle indagini.

L’attività investigativa: ricostruzione dei fatti

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, esaminando la documentazione fornita dal denunciante. Attraverso un’analisi dettagliata, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, individuando nella responsabile commerciale della società, una 51enne italiana già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, la presunta autrice delle condotte illecite. Le successive attività investigative si sono concentrate sull’acquisizione di testimonianze, che hanno confermato le ipotesi a carico della donna.

Il modus operandi della presunta responsabile

Secondo quanto emerso dalle indagini, la 51enne avrebbe personalmente svolto gli interventi programmati presso le sedi dei clienti, incassando il denaro in contanti senza poi versarlo sul conto dell’azienda. Inoltre, avrebbe cercato di occultare le proprie azioni distruggendo documenti o alterando le fatture, così da non destare sospetti. Questo meccanismo, ben collaudato, le avrebbe permesso di appropriarsi indebitamente di circa 20.000 euro nel corso di oltre un anno, eludendo i controlli interni dell’azienda.

Le testimonianze dei clienti e la ricostruzione del danno

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno ascoltato diversi clienti dell’azienda, che hanno confermato di aver effettuato pagamenti in contanti senza ricevere la relativa fattura, oppure di aver ricevuto fatture per interventi mai saldati. Queste testimonianze hanno permesso di ricostruire con precisione il danno economico subito dalla società, quantificato in quasi 20.000 euro. Gli investigatori hanno inoltre accertato che le irregolarità erano iniziate nel 2024 e si erano protratte fino ai primi mesi del 2025.

La posizione della donna e il principio di presunzione di innocenza

La presunta responsabile, una 51enne italiana, è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per appropriazione indebita. Al momento, la donna è solamente sospettata del reato, seppur gravemente, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero procedimento penale. La sua eventuale responsabilità potrà essere definita solo a seguito di una sentenza definitiva, in ottemperanza al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

